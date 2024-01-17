Що їсти в "ці дні": 8 продуктів, які допоможуть полегшити біль під час місячних
Якщо щомісяця ви на кілька днів випадаєте з життя через менструальні болі, вам важливо знати, як запобігти такому стану за допомогою звичних продуктів харчування.
Менструальні болі — це завжди не найприємніший стан, а взимку він ще більше посилюється. Критичні дні ніколи не приходять самі. Разом з ними приходять перепади настрою, дратівливість, хворобливі спазми та біль у попереку. Трохи пом'якшити й полегшити неприємні симптоми можна за допомогою певних продуктів харчування. Про це пише ОnlyMyHealth.
Імбир
Протизапальні властивості імбиру будуть дуже корисні для жінок у цей період. Він допомагає зменшити менструальні спазми і розслабляє м'язи. Імбир також корисний жінкам, які відчувають нудоту під час менструації. Вживання імбиру допоможе зменшити прояви нудоти.
Куркума
Куркума має величезну користь для здоров'я, куркумін — біоактивна сполука куркуми, також допомагає полегшити біль під час менструації. Крім того, куркума містить протизапальні компоненти, які полегшують судоми.
Мигдаль
Мигдаль багатий на вітамін Е і є антиоксидантом, який допомагає зменшити менструальний біль. Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я США, "вітамін Е уповільнює вивільнення арахідонової кислоти та її перетворення на простагландини завдяки своїм антиоксидантним властивостям".
Яйця
Яйця є джерелом вітамінів, що містять вітаміни B6, D і E, і допомагають не тільки в разі менструальних спазмів, а й за багатьох інших симптомів ПМС. Яйця також містять кальцій і є багатим джерелом білка.
Кіноа
Кіноа багата на білок і клітковину, а клітковина, як відомо, полегшує травлення та згладжує рухи кишківника, що деякою мірою зменшує здуття живота і біль у животі.
Трав'яний чай
Трави мають протизапальні властивості, які допомагають полегшити біль, йдеться в дослідженні ScienceDirect. Трав'яний чай із насіння фенхеля, кориці та імбиру допоможе вам зменшити біль під час критичних днів.
Темний шоколад
Темний шоколад багатий на магній, який допомагає зменшити менструальні болі. Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я США, магній зменшує біль у грудях, дискомфорт у животі, полегшує здуття живота, м'язові болі, болі в попереку і головний біль. Мало того, він лікує прищі, жирну шкіру, а також занепокоєння, безсоння і гнів. Їжа, багата на магній, безумовно, має бути у вашому раціоні перед критичними днями.
Горіхи
Волоські горіхи та арахіс багаті на магній і жирні кислоти омега-3. Магній, як згадувалося вище, допомагає зменшити біль, а жирні кислоти омега-3 містять протизапальні елементи, які допомагають зняти спазм і полегшити стан.
Включіть усі ці багаті поживними речовинами продукти у свій раціон під час менструації і почніть новий цикл без болю. Вони не тільки полегшать біль, а й підвищать рівень енергії, що дасть вам змогу бути активною та енергійною навіть у "ці дні".
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