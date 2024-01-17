Що їсти в "ці дні": 8 продуктів, які допоможуть полегшити біль під час місячних

Якщо щомісяця ви на кілька днів випадаєте з життя через менструальні болі, вам важливо знати, як запобігти такому стану за допомогою звичних продуктів харчування.

Менструальні болі — це завжди не найприємніший стан, а взимку він ще більше посилюється. Критичні дні ніколи не приходять самі. Разом з ними приходять перепади настрою, дратівливість, хворобливі спазми та біль у попереку. Трохи пом'якшити й полегшити неприємні симптоми можна за допомогою певних продуктів харчування. Про це пише ОnlyMyHealth.

Імбир

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Протизапальні властивості імбиру будуть дуже корисні для жінок у цей період. Він допомагає зменшити менструальні спазми і розслабляє м'язи. Імбир також корисний жінкам, які відчувають нудоту під час менструації. Вживання імбиру допоможе зменшити прояви нудоти.

Куркума

Куркума має величезну користь для здоров'я, куркумін — біоактивна сполука куркуми, також допомагає полегшити біль під час менструації. Крім того, куркума містить протизапальні компоненти, які полегшують судоми.

Мигдаль

Мигдаль багатий на вітамін Е і є антиоксидантом, який допомагає зменшити менструальний біль. Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я США, "вітамін Е уповільнює вивільнення арахідонової кислоти та її перетворення на простагландини завдяки своїм антиоксидантним властивостям".

Яйця

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Яйця є джерелом вітамінів, що містять вітаміни B6, D і E, і допомагають не тільки в разі менструальних спазмів, а й за багатьох інших симптомів ПМС. Яйця також містять кальцій і є багатим джерелом білка.

Кіноа

Кіноа багата на білок і клітковину, а клітковина, як відомо, полегшує травлення та згладжує рухи кишківника, що деякою мірою зменшує здуття живота і біль у животі.

Трав'яний чай

Трави мають протизапальні властивості, які допомагають полегшити біль, йдеться в дослідженні ScienceDirect. Трав'яний чай із насіння фенхеля, кориці та імбиру допоможе вам зменшити біль під час критичних днів.

Темний шоколад

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Темний шоколад багатий на магній, який допомагає зменшити менструальні болі. Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я США, магній зменшує біль у грудях, дискомфорт у животі, полегшує здуття живота, м'язові болі, болі в попереку і головний біль. Мало того, він лікує прищі, жирну шкіру, а також занепокоєння, безсоння і гнів. Їжа, багата на магній, безумовно, має бути у вашому раціоні перед критичними днями.

Горіхи

Волоські горіхи та арахіс багаті на магній і жирні кислоти омега-3. Магній, як згадувалося вище, допомагає зменшити біль, а жирні кислоти омега-3 містять протизапальні елементи, які допомагають зняти спазм і полегшити стан.

Включіть усі ці багаті поживними речовинами продукти у свій раціон під час менструації і почніть новий цикл без болю. Вони не тільки полегшать біль, а й підвищать рівень енергії, що дасть вам змогу бути активною та енергійною навіть у "ці дні".

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