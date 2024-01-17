Як деруни з квашеною капустою: рецепт популярної лемківської страви

Фучки — такі собі напіволадки з квашеною капустою. Це традиційна страва лемківської кухні.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом популярної страви на заході України. Фучки легко та швидко готуються.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г пшеничного борошна;

350 г квашеної капусти;

400 мл води або молока;

2 ст. л. насіння льону;

60 мл гарячої води;

сіль до смаку;

перець до смаку;

⅓ ч. л. кмину;

⅓ ч.л. чебрецю;

⅓ ч.л. майорану;

4-5 ст. л. рослинної олії.

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Для початку беремо 2 ст. л. насіння льону та заливаємо його 60 мл гарячої води. Залишаємо настоюватися на 15-20 хв.

У великій мисці змішуємо 200 г борошна та 400 мл води, ретельно перемішуючи, щоб не було грудочок. Після цього додаємо також замочене та вже охололе насіння льону разом з рідиною.

350 г квашеної капусти ріжемо ножем на дрібніші шматочки, додаємо в миску з тістом та добре мішаємо. Додаємо сіль та перець до смаку, а також ⅓ ч. л. кмину, ⅓ ч.л. чебрецю, ⅓ ч.л. майорану (його варто розтерти просто в долонях).

На сковорідку наливаємо 4-5 ст. л. олії та добре розігріваємо її. За допомогою столової ложки набираємо порцію тіста та викладаємо на гарячу пательню. Смажимо з обох боків по 3-4 хв — як деруни, до появи рум’яної скоринки. Страву варто подавати до столу гарячою.

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