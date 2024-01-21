Соковиті котлети з курячого фаршу в духовці: смачна вечеря для всієї родини

Вам не доведеться довго стояти біля плити, як якби ви вирішили посмажити котлети на сковороді. До того ж виходять вони більш корисними, дієтичними.

Соковиті курячі котлети, приготовані в духовці, стануть чудовим доповненням до будь-якого гарніру. Домашні, ніжні, смачні, без смаження! Такі котлети зробити зовсім нескладно, пише"Рецепт".

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

білий хліб або булочка — 1 штука;

молоко — для замочування хліба;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для змащування дека.

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Приготування:

Крок 1. Хліб замочіть у молоці на кілька хвилин.

Крок 2. Куряче філе, цибулю і часник пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері до однорідної маси.

Крок 3. Вичавіть хліб від молока та додайте до курки. Туди ж додайте дрібно нарізану зелень, сіль і перець. Ретельно перемішайте.

Крок 4. Сформуйте з фаршу котлети та викладіть їх на змащене олією деко.

Крок 5. Поставте деко в попередньо розігріту до 180°C духовку і запікайте котлети протягом 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 6. Готові котлети можна подати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.

Ці курячі котлети виходять ніжними, соковитими і дуже смачними.

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