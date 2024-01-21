Підсмажка з яловичини з підливою: рецепт ситної та дуже апетитної страви

Подавайте підсмажку з яловичини з підливою, прикрасивши свіжою зеленню. Ця страва чудово поєднується з картопляним пюре, кашами або свіжими овочами.

Підсмажка з яловичини з підливою — це ситна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Завдяки соковитій яловичині та пікантній підливці, підсмажка стане справжньою окрасою столу, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти:

яловичина (будь-яка частина без кісток) — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

морква — 1 штука;

томатна паста — 2 столові ложки;

борошно — 1 столова ложка;

бульйон або вода — 2 склянки;

лавровий лист — 1 штука;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком;

зелень для прикраси.

Читайте також:

Дуже смачна яловичина на святковий стіл

Яловичина в пиві з гірчичними галушками

Як приготувати курячі котлети, щоб вони залишалися соковитими

Приготування:

Крок 1. Яловичину наріжте невеликими порційними шматками.

Крок 2. На пательні розігрійте олію та обсмажте м'ясо до золотистої скоринки з усіх боків. Перекладіть м'ясо в глибоку каструлю.

Крок 3. У тій самій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю і терту моркву до м'якості.

Крок 4. Додайте до овочів борошно, добре перемішайте і смажте ще 1-2 хвилини.

Крок 5. Влийте томатну пасту, перемішайте і смажте ще кілька хвилин.

Крок 6. Перекладіть овочеву суміш у каструлю до м'яса.

Крок 7. Залийте вміст каструлі бульйоном або водою, додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком.

Крок 8. Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні до готовності м'яса, приблизно 1-1,5 години.

Читайте також:

Гнізда з сиром та овочами в духовці

Худнемо смачно: дієтичні курячі котлети

Як приготувати котлети з тріски та фети