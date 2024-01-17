Рецепт холодцю з півня від Євгена Клопотенка

М’ясо домашнього півня для холодцю підходить найкраще, адже з нього виходить наваристий бульйон. Він застигає навіть без додавання желатину.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом традиційної для нашої кухні страви. Холодець з домашнього півня стане чудовим доповненням до святкового столу.

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 домашній півень (2-2,5 кг);

2,5 — 3 л води;

1 морквина;

1 цибулина;

3 лаврові листки;

3 горошини духмяного перцю;

5 горошин чорного перцю;

1 ст. л. солі;

1 головка часнику;

5 гілочок петрушки для подачі (за бажанням).

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Для початку миємо півня та кладемо його в миску, заливаємо водою та залишаємо в прохолодному місці на 3 години, після чого воду зливаємо.

Знову миємо півня та розрізаємо на частини.

Перекладаємо його в каструлю та заливаємо 2,5-3 літрами води. Ставимо каструлю на середній вогонь та доводимо до кипіння. Коли вода закипить, потрібно зняти піну. Після чого змуншуємо вогонь та варимо бульйон ще годину, постійно знімаючи піну, коли вона зʼявляється. У цей час чистимо овочі від шкірки.

Через годину додаємо 1 цибулину та 1 морквину, 1 ст. л. солі, 3 горошини духмяного та 5 горошин чорного перцю та 3 лаврові листки. Варимо півня ще 3 години на маленькому вогні. М'ясо має легко зніматися з кісток.

Через 3 години дістаємо шматочки півня та охолоджуємо їх до кімнатної температури. Відділяємо м'ясо від кісток, а бульйон проціджуємо крізь марлю та сито. 1 головку часнику чистимо та вичавлюємо або натираємо зубчики прямо в бульйон. Повертаємо до нього м'ясо та мішаємо.

Після цього розливаємо бульйон у порційні тарілки та прикрашаємо петрушкою. Холодець потрібно охолодити до кімнатної температури та поставити в холодильник на ніч.

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