Як зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну Д - симптоми на які варто звернути увагу

Зима — це період, коли прогулянки на свіжому повітрі значно коротші, сонця на небі майже немає, а організм не хоче чекати, йому треба вітаміни. Часто саме взимку люди страждають дефіцитом вітамінів, серед яких і вітамін D, який людина в переважній більшості отримує від сонця.

Звісно, з цією проблемою й в інші сезони стикаються майже усі офісні працівники, люди, які рідко бувають на вулиці та мало проводять часу на сонці. Звісно дефіцит вітамінів в організмі завжди має свої наслідки та може проявлятися різними симптомами. Як зрозуміти, що в організмі невистачає вітаміну D, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова.

Слабкість та втома

Якщо зранку ви прокинулися і вже відчуваєте себе втомленими, протягом дня відчуття постійної втоми не проходить, енергетичний недостаток і зниження фізичної активності, то це один із симптомів дефіциту вітаміну D.

Проблеми з кістками

Якщо ви почали відчувати біль в кістках, мʼязах — це цілком може бути ознакою дефіциту. Відомо, що вітамін D впливає на здоров'я кісток, тому його дефіцит цілком може призвести до збільшення ризику виникнення остеопорозу, ламкості кісток і відповідно до болю в кістках.

Погіршення настрою

Якщо протягом кількох днів ви помітили, що зовсім перестали радіти життю, стали дратівливі, це цілком може вказувати на дефіцит вітаміну D. Деякі дослідження прослідкували зв'язок між дефіцитом вітаміну D, погіршенням настрою і інколи навіть з депресією.

Фото: Freepik

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Проблеми зі шкірою

Дефіцит вітамінів перш за все позначається на стані шкіри. Відповідно дефіцит вітаміну D, який має важливу роль у здоров'ї шкіри, проявляється сухістю, лущенням, свербіжю та інші проблеми зі шкірою.

Зниження імунітету

Якщо в організмі присутній дефіцит вітаміну D, то відповідно це сказується на імунній системі, тому його дефіцит може призвести до різного роду захворювань.

Важливо, якщо ви відчуваєте одну або кілька з цих ознак, тоді варто звернутися за консультацією до лікаря, який, при необхідності, призначить вам аналіз на виявлення рівня вітаміну D в організмі.

Памʼятайте, тільки лікар може зробити точний діагноз і призначити необхідні вам заходи для відновлення рівня вітаміну D.

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