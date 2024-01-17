Біляші з м'ясом "як на базарі" - рецепт приготування
Біляші — швидкий та смачний перекус, який завжди асоціюється у нас з дорогою, вокзалом та пригодами. Але насправді, це мʼясний пиріжок, який має кавказьке походження.
Хто ж не любить мʼясні соковиті біляші, які так і кличуть, щоб їх зʼїли. Однак, не всі господині знаю ідеальний та простий рецепт їх приготування. Шеф-кухар з Одеси Валерій Пономарьов розповів секрет приготування смачних біляшів.
Інгредієнти
Для тіста:
- 300 мілілітрів теплої води;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/2 чайна ложка цукру;
- 500 грамів пшеничного борошна;
- 20 грамів свіжих дріжджів.
Для начинки:
- 250 грамів яловичини;
- 250 грамів свинини;
- 500 грамів цибулі;
- петрушка;
- сіль, чорний перець — на смак.
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Спосіб приготування
Крок 1
Починаємо з приготування тіста. Зʼєднуємо всі сипучі інгредієнти — борошно, сіль, цукор, дріжджі та додаємо до них теплу воду. Все перемішати до однорідності і відправити тісто підходити на 30-40 хвилин у тепле місце.
Крок 2
Після вказаного часу тісто повинно піднятися. Тоді його потрібно ще раз вимішати, розділити на рівні частини і дати ще 10 хвилин підійти.
Крок 3
Готуємо фарш — поєднуємо два види мʼяса, яловиче та свинину, цибулю перемелюємо на мʼясорубці. Цибулі буде не багато. Так біляші будуть соковитіші. Додаємо спеції і ретельно перемішуємо.
Крок 4
Переходимо до приготування біляшів — беремо шматочок, злегка притискаємо до плоскої форми, викладаємо начинку і защипуємо краї. Залишаємо ще на 10 хвилин, щоб підійшли.
Крок 5
Після обережно мочками пальців формуємо великий біляш. Намагайтеся не порвати тісто. Однак, якщо це сталося, місце розриву знову защипуємо.
Крок 6
Розігріваємо олію. А тим часом біляші накрийте харчовою плівкою, тоді вони будуть ще повітрянішими.
Крок 7
Температура олії повинав бути 180°-200°. Опускаємо біляші, коли олія почне кипіти. Смажемо кожен з обох сторін до рум'яного кольору.
Крок 8
Готові біляші викладаємо на паперовий рушник, що прибрати зайву олію.
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