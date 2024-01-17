Біляші з м'ясом "як на базарі" - рецепт приготування

Біляші — швидкий та смачний перекус, який завжди асоціюється у нас з дорогою, вокзалом та пригодами. Але насправді, це мʼясний пиріжок, який має кавказьке походження.

Хто ж не любить мʼясні соковиті біляші, які так і кличуть, щоб їх зʼїли. Однак, не всі господині знаю ідеальний та простий рецепт їх приготування. Шеф-кухар з Одеси Валерій Пономарьов розповів секрет приготування смачних біляшів.

Інгредієнти

Для тіста:

300 мілілітрів теплої води;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайна ложка цукру;

500 грамів пшеничного борошна;

20 грамів свіжих дріжджів.

Для начинки:

250 грамів яловичини;

250 грамів свинини;

500 грамів цибулі;

петрушка;

сіль, чорний перець — на смак.

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Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з приготування тіста. Зʼєднуємо всі сипучі інгредієнти — борошно, сіль, цукор, дріжджі та додаємо до них теплу воду. Все перемішати до однорідності і відправити тісто підходити на 30-40 хвилин у тепле місце.

Крок 2

Після вказаного часу тісто повинно піднятися. Тоді його потрібно ще раз вимішати, розділити на рівні частини і дати ще 10 хвилин підійти.

Крок 3

Готуємо фарш — поєднуємо два види мʼяса, яловиче та свинину, цибулю перемелюємо на мʼясорубці. Цибулі буде не багато. Так біляші будуть соковитіші. Додаємо спеції і ретельно перемішуємо.

Крок 4

Переходимо до приготування біляшів — беремо шматочок, злегка притискаємо до плоскої форми, викладаємо начинку і защипуємо краї. Залишаємо ще на 10 хвилин, щоб підійшли.

Крок 5

Після обережно мочками пальців формуємо великий біляш. Намагайтеся не порвати тісто. Однак, якщо це сталося, місце розриву знову защипуємо.

Крок 6

Розігріваємо олію. А тим часом біляші накрийте харчовою плівкою, тоді вони будуть ще повітрянішими.

Крок 7

Температура олії повинав бути 180°-200°. Опускаємо біляші, коли олія почне кипіти. Смажемо кожен з обох сторін до рум'яного кольору.

Крок 8

Готові біляші викладаємо на паперовий рушник, що прибрати зайву олію.

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