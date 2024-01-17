У Дубаї будують найвищу у світі житлову вежу з годинником

У Дубаї мають намір звести ще одну вражаючу будову. Вежа Етернітас буде вищою за лондонський Біг-Бен, і її прикрасить годинник елітного бренду.

Вежа Етернітас (Aeternitas Tower), яка скоро прикрасить Дубай, стане найвищою житловою вежею з годинником у світі. Її висота становитиме 450 метрів. Це більш ніж у чотири рази перевищує висоту лондонського Біг-Бена. Про це пише CNN.

Вежа Aeternitas Tower змагатиметься з Королівською годинниковою вежею в Мецці, Саудівська Аравія. Будувати її буде дубайський забудовник London Gate і швейцарський виробник розкішних годинників Franck Muller.

Забудовник придбав земельну ділянку в районі Дубай Марина, де вже був початок незавершеної 106-поверхової споруди і вирішив доповнити будівлю годинником.

"Ми вважаємо, що годинник буде видно на відстані шести кілометрів через величезну висоту будівлі", — сказав Том Гілл, координатор зі зв'язків зі ЗМІ, додавши, що циферблат годинника буде величезним — 40 метрів заввишки і 30 метрів завширшки.

"Ми хотіли зробити щось нове, чого раніше не робили в Дубаї", — сказав Гілл.

Вежа з годинником Aeternitas Tower — презентація Фото: London Gate

Вежа Franck Muller Aeternitas Tower у Дубаї, створена у співпраці із забудовником London Gate, стане найвищою житловою вежею з годинником у світі. Вона височітиме над сусідніми хмарочосами в районі Дубай Марина і замінить "Марину 101" як другу за висотою будівлю міста.

У вежі буде 649 квартир, включно з квартирами з однією і трьома спальнями, а також віллами і дуплексами-особняками.

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Завдяки прибиранню номерів, послугам консьєржа, а також цілодобовому паркувальнику та носію, мешканці отримають доступ до послуг і зручностей, подібних до готельних, але з усамітненням і домашнім комфортом.

Також у вежі буде власний госпіталь, тренажерна зала, майданчики для гри в теніс, спа, студії йоги та басейн, а також кінотеатр, музична зала та бібліотека.

Вежа з годинником Aeternitas Tower — басейн Фото: London Gate

Назва вежі латиною означає "вічність" і натхненна колекцією годинників Franck Muller Aeternitas — однією з найскладніших моделей бренду з "вічним календарем", — пояснив Ерол Баліян, керуючий директор Franck Muller на Близькому Сході і в Африці.

Швейцарський годинниковий виробник розглядає свій крок у сфері нерухомості як крок, що допоможе створити пам'ятник, який "відображає інновації, майстерність і позачасову елегантність бренду".

Вежа з годинником Aeternitas Tower Фото: London Gate

Вежа Aeternitas є частиною зростаючої тенденції в Дубаї. Елітна нерухомість в Еміраті переживає бум, а популярність фірмових резиденцій, створених у результаті співпраці дизайнерських брендів і забудовників, зростає.

Вежа з годинником Aeternitas Tower

Станом на жовтень 2023 року в місті налічувався 51 завершений проєкт, і до 2030 року ця цифра, як очікують, подвоїться, за даними Savills Research, водночас такі бренди, як дім моди Karl Lagerfeld, виробник автомобілів Mercedes-Benz і власники готелів 25Hours, анонсують житлові проєкти.

Оскільки ринок швидко розвивається, нерухомість у Дубаї часто продається на стадії будівництва, і покупці роками чекають на свою покупку. За словами Гілла, саме тут фірмові резиденції забезпечують додатковий рівень безпеки, особливо для іноземних покупців.

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