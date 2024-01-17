Як часто потрібно прати джинси: поради експертів

Джинси здаються вічним одягом, який потребує мінімального догляду. І часто перуть їх, тільки коли на штанинах з'являються плями, які видно неозброєним оком.

Джинси — це той одяг, який ми стираємо вкрай рідко. Адже це, як не крути, робочий одяг, і джинси шиються зі щільної грубої тканини, яка потребує мінімального догляду. І часто любителі джинсів забувають, що їх теж потрібно прати. Хоч іноді. Як часто, пише BHG.

Як і у випадку з більшістю процедур прибирання, у кожного є свій набір правил, від яких він рідко відхиляється. Але незважаючи на те, що ви думаєте, що це найкраща практика, насправді існує відповідь на питання, як часто вам слід прати джинси, надана експертами з чищення.

Мері Гальярді, експертка з прибирання, і Дженніфер Ахоні, головний науковий співробітник P&G з догляду за тканинами, поділилися своєю професійною думкою про те, як потрібно доглядати за джинсами.

Як часто слід прати джинси?

Відповідь на питання, як часто прати джинси, не однозначна. Це залежить від кількох чинників, що ґрунтуються на ваших особистих уподобаннях і способі життя. Ось що слід враховувати.

Залежно від того, наскільки вам подобається колір і посадка джинсів, Гальярді пропонує прати джинси після того, як ви їх уже поносили кілька разів. Це допоможе зберегти колір тканини. І не забувайте, періть джинси навиворіт і в прохолодній воді.

Щоб домогтися невеликого вицвітання або освітлення, виперіть їх, не вивертаючи, в теплій воді.

Як доглядати за джинсами Фото: Getty Images

Ахоні каже, що джинси можуть бути бруднішими всередині, ніж зовні, тож варто їх прати після того, як ви їх одягали хоча б три рази, щоб запобігти накопиченню запахів. Якщо ви сильно пітнієте, то виперіть джинси, а якщо пролили щось на коліна, то постарайтеся витерти пролите, поки це не перетворилося на пляму.

За словами Ахоні, хоча бактерії можуть бути присутніми в непраних джинсах, це не єдине, що викликає запах на одязі. Вона стверджує, що протягом одного дня середня доросла людина виробляє 1 літр поту, 10 грамів солі, 40 грамів шкірного сала і 10 грамів або 2 мільярди клітин шкіри. Усе це залишається на внутрішньому боці ваших джинсів, тож не забувайте регулярно закидати їх у пральну машинку. Але є й альтернатива.

"Прання джинсів після кожної шкарпетки може призвести до швидшого вицвітання і зносу. Якщо ви хочете зберегти свіжий, щойно куплений вигляд, за необхідності рекомендується обирати точкове чищення і просто провітрювати джинси, коли це необхідно", — рекомендують експерти.

"На темних джинсах бруд непомітний, через нерівну поверхню саржевого переплетення тканини, але він взаємодіє з барвником на тканині, сприяючи вицвітанню. Тож періть джинси до того, як бруд встигне накопичитися", — каже Гальярді.

Як доглядати за джинсами Фото: Getty

Гальярді радить вивернути джинси навиворіт, щоб домогтися максимального збереження кольору, закрити блискавку або застебнути ширінку і випрати їх у звичайному режимі в холодній воді. Вона радить використовувати хороший мийний засіб і за бажання використовувати фарбувальну добавку. Періть разом з іншими темними речами, щоб уникнути проблем з перенесенням барвника. Повісьте джинси сушитися на повітрі, а не кладіть їх у сушарку.

Якщо ви хочете, щоб ваші джинси посвітлішали, підвищіть температуру води для прання і висушіть їх у пральній машині, це призведе до вицвітання. Також періть джинси не вивертаючи.

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Ахоні радить завжди читати етикетку з догляду за тканиною, якщо є якісь конкретні інструкції з прання. Якщо вас турбує, що джинси стануть абразивними для делікатних речей, періть джинсову тканину окремо. Щоб звести до мінімуму усадку, ви також можете прати джинси в делікатному режимі. Якщо ви хочете захистити джинси від пошкоджень, використовуйте кондиціонер для тканини.

Ручне прання

Деякі джинси необхідно прати вручну. У цьому разі Ахоні радить наповнити ванну або раковину прохолодною або теплою водою і додати мийний засіб. Покладіть джинси, побовтайте їх у воді та замочіть на півгодини. Потім злийте брудну воду, залишивши джинси в чистій воді ще на 5-10 хвилин. Потріть руками, щоб позбутися бруду і мийного засобу. Вичавіть джинси і сушіть, як зазначено на етикетці.

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