Французький сніданок за лічені хвилини: омлет, від якого неможливо відмовитися
Омлет по-французьки — це втілення простоти та вишуканості. Жодних зайвих інгредієнтів — це сольна партія яєць під акомпанемент вершкового масла та петрушки.
Відчуйте себе у Франції, не виходячи зі своєї кухні, з цим легким рецептом швидкого сніданку з яєць. Головна особливість — використання тільки яєць, завдяки чому омлет виходить неймовірно ніжним і повітряним. І найприємніше — всього 10 хвилин, і французький сніданок готовий! Рецептом класичного французького омлету поділився сайт Smachno.ua.
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- вершкове масло — для смаження (кількість за смаком);
- петрушка — кілька гілочок (для прикраси).
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Приготування
Крок 1
Вбийте яйця в глибоку миску. Збийте їх виделкою до однорідності. Важливо: не додавайте сіль одразу, щоб зберегти ніжність і легкість омлету.
Крок 2
На сковороді розтопіть вершкове масло на середньому вогні.
Крок 3
Вилийте яєчну суміш на гарячу сковороду. Зачекайте 5 секунд, поки яйця почнуть застигати.
Крок 4
Помішуйте омлет виделкою, одночасно злегка струшуючи сковороду. Це допоможе яйцям рівномірно загуснути.
Крок 5
Переконайтеся, що омлет загус знизу, але залишився злегка рідким зверху. Потрясіть сковороду, щоб змістити омлет до протилежного краю.
Крок 6
Накрийте сковорідку тарілкою і швидко переверніть її, щоб омлет акуратно перевернувся на тарілку.
Крок 7
Використовуйте паперовий рушник, щоб надати омлету правильної форми.
Крок 8
Посипте омлет рубаною петрушкою і посоліть за смаком.
Подавайте омлет по-французьки гарячим. Цей простий, але вишуканий сніданок принесе вам задоволення своєю ніжністю і легкістю.
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