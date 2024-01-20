Французький сніданок за лічені хвилини: омлет, від якого неможливо відмовитися

Омлет по-французьки — це втілення простоти та вишуканості. Жодних зайвих інгредієнтів — це сольна партія яєць під акомпанемент вершкового масла та петрушки.

Відчуйте себе у Франції, не виходячи зі своєї кухні, з цим легким рецептом швидкого сніданку з яєць. Головна особливість — використання тільки яєць, завдяки чому омлет виходить неймовірно ніжним і повітряним. І найприємніше — всього 10 хвилин, і французький сніданок готовий! Рецептом класичного французького омлету поділився сайт Smachno.ua.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

вершкове масло — для смаження (кількість за смаком);

петрушка — кілька гілочок (для прикраси).

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Приготування

Крок 1

Вбийте яйця в глибоку миску. Збийте їх виделкою до однорідності. Важливо: не додавайте сіль одразу, щоб зберегти ніжність і легкість омлету.

Крок 2

На сковороді розтопіть вершкове масло на середньому вогні.

Крок 3

Вилийте яєчну суміш на гарячу сковороду. Зачекайте 5 секунд, поки яйця почнуть застигати.

Крок 4

Помішуйте омлет виделкою, одночасно злегка струшуючи сковороду. Це допоможе яйцям рівномірно загуснути.

Крок 5

Переконайтеся, що омлет загус знизу, але залишився злегка рідким зверху. Потрясіть сковороду, щоб змістити омлет до протилежного краю.

Крок 6

Накрийте сковорідку тарілкою і швидко переверніть її, щоб омлет акуратно перевернувся на тарілку.

Крок 7

Використовуйте паперовий рушник, щоб надати омлету правильної форми.

Крок 8

Посипте омлет рубаною петрушкою і посоліть за смаком.

Подавайте омлет по-французьки гарячим. Цей простий, але вишуканий сніданок принесе вам задоволення своєю ніжністю і легкістю.

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