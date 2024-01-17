Як приготувати справжню італійську лазанью вдома - простий рецепт

Лазанья — відома італійська страва, яка успішно призвичаїлася в інших країнах світу. Фактично це шари тіста поєднані з мʼясною начинкою та залиті соусом. Готується вона швидко та легко. А головне виходить смачно і дуже ситно.

Якщо ви ще не куштували лазанью, то спробуйте приготувати її рецептом кулінарного блогера Алекса Міля. В основі начинки — куряче мʼясо, поєднується все це з листами тіста та соусом Бешамель. Для приготування лазаньї вам доведеться витратити всього 1 годину 10 хвилин, однак цією стравою ви спокійно нагодуєте сім’єю, або ж навіть почастуєте гостей.

Інгредієнти

400 грамів вареного курячого філе;

100 грамів цибулі;

50 грамів зеленої цибулі;

140 грамів солодкого перцю;

3 зубчики часнику;

олія для смаження;

400 грамів помідорного пюре;

сіль, перець, паприка, орегано, 2-3 листи лаврушки.

Для соусу

400 мілілітрів молока;

2 столові ложки борошна;

25 грамів вершкового масла;

сіль, перець, мускат;

4-6 листів для лазаньї;

80 грамів твердого сиру чи моцарели.

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Фото: Instagram

Спосіб приготування

Крок 1

Беремо сковорідку, додаємо олію і ставимо на вогонь розігріватися.

Крок 2

Цибулю очищаємо від шкірки та дрібно нарізаємо. Відправляємо смажитися.

Крок 3

Солодкий перець миємо, очищаємо, ріжемо дрібними шматочками і додаємо до цибулі. Готуємо 5 хвилин періодично помішуючи.

Крок 4

Попередньо нам потрібно приготувати куряче філе. Після нарізати його довільними шматочками і додати до цибулі та перцю.

Крок 5

Також до засмажки додаємо помідорне пюре, спеції — сіль, перець, паприку, орегано. Перемішуємо, вкидаємо 2-3 листи лаврушки, і тушкуємо на малому вогні протягом 15 хвилин.

Крок 6

Готуємо соусу Бешамель. Нагріваємо каструлю у ній розтоплюємо масло.

Крок 7

У розтоплене масло додаємо 2 ложки борошна і вінчиком ретельно вимішуємо.

Крок 8

Додаємо молоко і готуємо постійно перемішуючи вінчиком до загустіння. Не забудьте додати спеції — сіль, перець, і обов’язково мускат.

Крок 9

Формуємо лазанью — на дно викладаємо м’ясний шар, далі шар соусу бешамель і 2-3 листи для лазаньї зверху. Повторюємо, поки не заповнимо форму. Верхній шар листів полийте теж бешамелем.

Крок 10

Зверху присипаємо тертим сиром, накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Після зніміть фольгу і готуйте ще 15 хвилин. Смачного.

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