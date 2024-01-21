Чому не можна повторно кип'ятити воду для приготування чаю або кави: може бути небезпечною
Щоб напої були смачними та безпечними, уникайте повторного кип'ятіння води. Крім поліпшення якості ваших напоїв, це допоможе знизити ризик накопичення шкідливих мінералів і хімічних речовин.
Багато хто з нас звик повторно кип'ятити воду для приготування чаю або кави, не замислюючись про можливі наслідки. Однак, як показують дослідження, повторне кип'ятіння води може впливати на смак напою і навіть на здоров'я, повідомляє Wprost.
Чому краще уникати цієї практики
1. Зміна складу води.
Концентрація мінералів: під час кип'ятіння частина води випаровується, а мінерали, такі як кальцій і магній, залишаються. Повторне кип'ятіння збільшує їх концентрацію, що може вплинути на смак води.
Ризик утворення накипу: висока концентрація мінералів призводить до утворення накипу, який може пошкодити чайники та кавомашини.
2. Вивільнення шкідливих речовин.
Хімічні елементи: у водопровідній воді можуть міститися різні хімічні речовини, такі як нітрати, арсен і свинець. Під час повторного кип'ятіння їхня концентрація може збільшитися до небезпечного рівня.
Вплив на здоров'я: постійне вживання такої води може негативно позначитися на здоров'ї, особливо вразливими є діти та вагітні жінки.
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3. Втрата кисню і смакові якості.
Зменшення вмісту кисню: під час кип'ятіння вода втрачає кисень, що робить її "плоскою". Повторне нагрівання посилює цей ефект.
Вплив на смак напоїв: чай і кава краще розкривають свій смак у свіжій, кисневмісній воді. Повторно кип'ячена вода може зробити напій менш ароматним.
4. Бактеріологічні чинники.
Можливе розмноження мікроорганізмів: у стоячій воді можуть розмножуватися бактерії. Повторне кип'ятіння не завжди знищує всі мікроби, особливо в разі неповної стерилізації.
Яких правил варто дотримуватися
- Щоразу наливай свіжу воду для кип'ятіння.
- Коли готуєш напій у термосі або гарячому кухлі, спочатку поклади в ємність інгредієнти, потім залий водою і не закривай її одразу ж кришкою. Дай хоча б три хвилини гарячій рідині "вдихнути" кисень.
- Не доливай свіжу воду в залишки кип'яченої.
- Перед тим як наливати свіжу воду в чайник, дай їй відстоятися в емальованій ємності кілька годин.
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