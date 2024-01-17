Лайфхаки, які допоможуть прочистити злив на кухні

Відчуваєте неприємний запах з раковини? Ймовірніше всього, у вас проблеми — забився злив. Однак не варто панікувати є дієві методи, які допоможуть швидко та легко позбутися неприємного запаху та прочистити злив на кухні.

Фокус зробив підбірку ефективних лайфхаків, які завжди будуть в пригоді. Навіть якщо поки ви не помічаєте проблеми зі зливом, дані варіанти ви можете використовувати для профілактики.

Використовуйте гарячу воду

Увімкніть гарячу воду та відкрийте кран. Нехай вода буде увімкнена декілька хвилин. Гаряча вода може допомогти розчинити жир та інші затверділі відкладення, які затрималися у зливній трубі.

Сода й оцет

Ніколи не забувайте про дієві інгредієнти, які завжди є на кухні. На допомогу завжди прийдуть сода та оцет. Для цього засипте в злив 1 чи 2 столові ложки соди, після чого додайте 1/2 чашки оцту. Важливо, хімічна реакція інгредієнтів може спричинити утворення піни, тому зачекайте декілька хвилин. Потім змийте гарячою водою, щоб створений засіб опустився вниз по трубі.

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Сіль й кип'ячена вода

Також можна спробувати сіль та воду. Засипте 1/2 чашки солі в злив, а потім увімкніть кип'ячену воду. Дайте 15-20 хвилин солі та воді проникнути в зону забруднення. Після знову промийте кип’яченою водою.

Зливний плунжер

Не забувайте про використання зливного плунжера. Якщо ситуація складна, це допоможе трішки стимулювати рух відходів. Далі можна використати хімічні засоби, які допоможуть роз'їсти бруд. Для цього помістіть плунжер над отвором зливу, покрийте його повністю водою й почніть виробляти ритмічний тиск протягом 20-30 секунд. Потім спробуйте промити злив гарячою водою.

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