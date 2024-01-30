Пиріг із пісочного тіста з варенням нашвидкуруч: рецепт смачної та бюджетної випічки

Розсипчасте пісочне тісто і кислувато-солодкий смак варення — бездоганне поєднання, яке нікого не залишить байдужим. Такий десерт під силу приготувати будь-якому кулінару. У технології приготування немає нічого складного, зате смак запам'ятовується надовго.

Пісочний пиріг із варенням — це швидке та смачне рішення, коли хочеться чогось солодкого без великих зусиль. Цей рецепт простий у виконанні і не вимагає багато часу. Начинка вже готова, а тісто можна швидко замісити з доступних продуктів, пише УНІАН.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 2 склянки;

вершкове масло або маргарин — 200 г;

цукор — 1/2 склянки;

яйце куряче — 1 штука;

варення або джем на ваш вибір — близько 200 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — за бажанням.

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Приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Форму для випікання змастіть олією або вистеліть пергаментним папером.

Крок 2. У мисці змішайте борошно з розпушувачем і цукром. Додайте ванільний цукор за бажанням.

Крок 3. Розтопіть вершкове масло і злегка остудіть. Додайте масло в борошно і ретельно перемішайте.

Крок 4. Вбийте яйце і замісіть м'яке, але не липке тісто.

Крок 5. Розділіть тісто на дві частини. Одну частину рівномірно розподіліть по дну форми, формуючи невеликі бортики.

Крок 6. Рівномірно розподіліть варення поверх тіста.

Крок 7. Тісто, що залишилося, натріть на крупній тертці поверх варення.

Крок 8. Поставте форму в духовку і випікайте пиріг 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Подавайте пиріг теплим або остиглим.

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