Дієві методи, які допоможуть швидко прибрати з одягу запах секонд-хенду

Одяг з секонд-хенду все більше набуває популярності. Купувати вживані речі та давати їм друге життя більше не соромно, а навіть екологічно стильно. Все частіше там можна побачити молодь, яка шукає для себе брендові речі, щоб поповнити свій гардероб. Тому похід в секонд-хенд став цілком нормальним явищем.

Як відомо, всі речі з секонд-хенду проходять термічну та хімічну обробку і володіють специфічним запахом, який надовго в'їдається у тканину. Однак не варто сумувати, є дієві способи, як позбутися цього нав’язливого, всім відомого запаху "секонду". Фокус зробив підбірку актуальних та дієвих методів, які здатні допомогти надати речам свіжого та приємного запаху.

Перш за все речі з секонд-хенду потрібно прати з порошком та освіжувачем для тканин. Спочатку спробуйте просто попрати речі з помірним або сильнішим пральним засобом. Якщо це не допоможе, додайте оксид вуглецю або соди до прального порошку.

Розчин оцту

Спробуйте замочити одяг у розчині оцту та води на кілька годин або протягом ночі перед пранням. Оцет здатний нейтралізувати запахи. Для цього варто використовувати співвідношення 50/50, тобто половина води і половина оцту.

Сода та кукурудзяний крохмаль

Посипте содою або кукурудзяним крохмалем на придбаний одяг в секонд-хенді й залиште його на всю ніч. Наступного дня речі необхідно відправити в пральну машину.

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Полоскання лимоном

Змочіть одяг у воді з додаванням соку лимона. Однак з цим способом треба бути обережним. Не варто використовувати для яскравих речей.

Сода

Засипте речі з секонд-хенду содою та залиште на декілька годин. Сода здатна поглинати запахи. Після струсіть соду та відправте речі в пральну машину.

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Цитрусові шкірки

натріть або перебийте блендером шкірку цитрусових та додайте у воду. Дайте час настоятися і замочіть в ній речі. Цитрусові допоможуть поглинути запахи та надати свіжого аромату.

Важливо, переконайтеся, що слідуєте рекомендаціям щодо прання на бірці виробу, перш ніж використовувати будь-які з цих методів.

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