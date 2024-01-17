Як швидко та легко помити дзеркало без розводів - 4 інгредієнти, які завжди є вдома

Маєте проблему з дзеркалами, вони постійно брудні і всі в розводах? Тоді вам варто знати, що миття дзеркал та їх чистота більше не проблема. Існують дієві народні засоби, які ефективно допомагають помити дзеркала без розводів.

Фокус зробив підбірку усіх можливих методів, які можуть стати вам в пригоді. Ці засоби завжди є під рукою, тому вам не доведеться витрачати багато грошей. Якщо раніше ви з жахом згадували, що треба ще помити дзеркала, то тепер ви із задоволенням будете це робити.

Оцтовий розчин

Оцет — це надійний та корисний продукт, який часто допомагає боротися з побутовими проблемами. Однією з таких є миття дзеркал. Змішайте одну частину оцту з чотирма частинами води. Залийте розчин у розпилювач і нанесіть його на поверхню дзеркала. Потім візьміть м'яку, суху тканину або газету і просто протріть поверхню.

Картопляник

Розріжте сиру картоплю пополам і натріть дзеркало внутрішньою стороною картоплинки. Потім витріть поверхню м'якою тканиною.

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миття дзеркала Фото: https://mirad.com.ua/

Лимонний сік

Змочіть губку або м'яку тканину в лимонному соку і нанесіть на дзеркало. Потім чистою та м’якою ганчіркою протріть дзеркало до сухого стану.

Спирт

Підігрійте воду та змішайте зі спиртом в пропорції одна частина спирту й декілька частин води. Нанесіть розчин на дзеркало, а потім ретельно протріть його сухою ганчіркою або мікрофіброю.

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