Деруни, але не зовсім: як приготувати оладки з гарбуза

Ці смачні оладки можна приготувати за лічені хвилини. І вони ідеально підходять до сніданку.

Якщо любите деруни, то спробуйте приготувати цю страву, яка дуже їх нагадує, але тільки з гарбуза. Гарбузові оладки виходять соковитими, солодкими та яскраво-помаранчевими. Рецептом поділилися на сайті All Recipes.

Такі оладки ідеально підійдуть до сніданку і їх можна взяти з собою на роботу, або на пікнік.

Гарбузові деруни

Інгредієнти:

м'якоть гарбуза — 400 г;

яйця — 2 шт;

борошно — 5 ст. л.;

сіль;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

мелений мускатний горіх — 1/3 ч. л.;

рослинна олія для смаження.

Спочатку приготуйте тісто. М'якоть гарбуза вимийте та натріть на великій або середній тертці. Залиште на 10 хвилин, потім обережно відіжміть, щоб позбутися зайвої рідини.

Тертий гарбуз перекладіть у велику миску. Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте до тертого гарбуза в миску. Всипте борошно, сіль, ванільний цукор і дрібку мускатного горіха. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

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У великій сковороді нагрійте невелику кількість олії. Помаранчеве тісто, що вийшло, викладайте порціями ложкою і смажте на середньому вогні з обох боків, поки оладки не підрум'яняться.

Готові оладки викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте зі свіжим йогуртом, або збитими вершками. А можна приготувати соус із йогурту з м'ятою, просто додайте до йогурту м'яту, мед і трохи лимонної цедри.

Звичайне пшеничне борошно для оладок можна замінити вівсяним або гречаним борошном.

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