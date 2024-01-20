Неймовірний пляцок із яблуками: відкрийте для себе смак західноукраїнського десерту
Такий яблучний десерт виходить соковитим і м'яким. Велика перевага цього пляцка в тому, що його можна готувати цілий рік.
Пляцок із яблуками — дуже смачна випічка, характерна для західноукраїнської кухні. У цьому десерті яблучного крему значно більше, ніж тіста. Це робить його чудовим і суперніжним. Рецепт порекомендував кулінарний портал "Файні рецепти".
Інгредієнти
Тісто:
- яйця курячі — 3 шт;
- цукор — 1 ст;
- маргарин — 180 г;
- борошно пшеничне — 3,5 ст.л;
- розпушувач — 2 ч.л.
Крем:
- цукор — 1 ст;
- сметана густа — 200 г;
- масло вершкове розм'якшене — 150 г;
- яблука — 1,5 кг.
Декор:
- печиво пісочне -100 г;
- цукор — 0,5 ст;
- яблука — 2 шт.
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Приготування
Крок 1
Збийте яйця з цукром, додайте маргарин кімнатної температури та просійте борошно разом із розпушувачем. Замісіть тісто і поділіть його на три частини.
Крок 2
Застеліть деко пекарським папером або силіконовим килимком і припорошіть злегка борошном. Розкачайте одну порцію тіста завтовшки приблизно 5 мм і викладіть на лист.
Крок 3
Випікайте корж у духовці, розігрітій до 250 градусів приблизно 10-15 хвилин, доки він не стане золотистого кольору. Таким чином спечіть ще два коржі.
Крок 4
Очистіть яблука від шкірки, видаліть у них серцевину і наріжте шматочками. У сотейник із нарізаними яблуками насипте цукор і проваріть їх доти, доки вони не стануть м'якими.
Крок 5
Пюрируйте яблука за допомогою блендера і дайте їм охолонути. Додайте в яблучне пюре сметану і вершкове масло, збийте крем міксером.
Крок 6
Намажте коржі товстим шаром крему. На верх пляцка також викладіть крем і посипте його подрібненим на крихту печивом.
Крок 7
Пляцок має просочитися кремом при кімнатній температурі не менше 5 годин. За цей час коржі, просочившись кремом, стануть м'якшими та виростуть в об'ємі.
Крок 8
Поділіть пляцок на порційні шматочки та прикрасьте їх на свій смак. Це можна зробити:
- фруктовим мармеладом,
- рубаними горішками,
- меленою корицею.
Деякі господині вважають за краще складати цей пляцок інакше:
- Пісочний корж.
- Яблучний крем.
- Пісочна крихта.
І хоча на те, щоб спекти пляцок потрібен певний час, повірте, він того вартий. Приємного апетиту!
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