Курячі грудки з кеш'ю та рисовою локшиною: рецепт ситної вечері

Курка з локшиною не лише смачна, а й досить легка страва. Арахісова олія надає особливого східного аромату, а кеш'ю додає приємної хрусткості.

Курячі грудки з локшиною та горішками кеш'ю — чудовий вибір для швидкої, але вишуканої вечері. Соковите м'ясо, ароматна арахісова олія та легка рисова локшина створюють чудове поєднання смаків, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

курячі грудки — 2 штуки;

кеш'ю — 1/2 склянки;

арахісова олія — 2 столові ложки;

рисова локшина — 200 г;

соєвий соус — 3 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

імбир свіжий — 2 см кореня;

мед — 1 столова ложка;

лимонний сік — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком;

зелена цибуля і кінза — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Курячі грудки наріжте на невеликі шматочки. Підготуйте маринад, змішавши соєвий соус, подрібнений часник, тертий імбир, мед і лимонний сік. Замаринуйте курку на 20-30 хвилин.

Крок 2. Рисову локшину залийте окропом і залиште на 5-7 хвилин, потім злийте воду і обдайте локшину холодною водою.

Крок 3. На сухій пательні обсмажте кеш'ю до золотистого кольору та відкладіть убік.

Крок 4. На сковороді розігрійте арахісову олію та обсмажте курку до готовності. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 5. Додайте рисову локшину до курки, перемішайте та прогрійте все разом упродовж кількох хвилин.

Крок 6. Перед подачею додайте обсмажене кеш'ю і перемішайте.

Крок 7. Прикрасьте страву нарізаною зеленою цибулею та кінзою.

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