Запечена свиняча вирізка з чорносливом у духовці: рецепт святкової страви
На святковий стіл хочеться приготувати оригінальне м'ясо. Спробуйте запекти свинину з чорносливом. Це не нова комбінація, але багато хто рідко готує такий варіант. Головне, вибрати смачний чорнослив.
Запечена свинина з чорносливом — це страва, яка чудово підходить для святкового столу. Поєднання м'яса з солодкими нотками чорносливу надає страві вишуканого смаку та аромату, пише Useti.
Інгредієнти:
- свиняча вирізка — 1 кг;
- чорнослив без кісточок — 200 г;
- часник — 4 зубчики;
- розмарин — 1 гілочка;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- червоне сухе вино — 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- вода — 100 мл.
Читайте також:
Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день
Риба, запечена з картоплею: рецепт легкої та дуже смачної вечері
Смачна вечеря за півгодини: філе минтая в лаваші з соусом
Приготування:
Крок 1. Вимийте та обсушіть свинячу вирізку. Натріть її сіллю та перцем.
Крок 2. На сковороді з розігрітою оливковою олією обсмажте м'ясо з усіх боків до золотистої скоринки.
Крок 3. Перекладіть м'ясо у форму для запікання. Навколо м'яса рівномірно розподіліть чорнослив.
Крок 4. У сковороді, де обсмажувалося м'ясо, додайте подрібнений часник і розмарин, обсмажте недовго. Потім влийте червоне вино, доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин.
Крок 5. Додайте воду до соусу, перемішайте і вилийте його на м'ясо та чорнослив.
Крок 6. Запікайте м'ясо в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 60 хвилин. Періодично поливайте м'ясо соком, що виділився.
Крок 7. Готову свинину вийміть із духовки, дайте їй "відпочити" 10 хвилин перед подачею.
Цю страву можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Соковита свинина з ніжним смаком чорносливу стане справжньою окрасою вашого столу.
Читайте також:
Рецепт свинини, запеченої в духовці
Рецепт свинини, тушкованої в молоці
Кисло-солодка свинина на вечерю всього за 30 хвилин