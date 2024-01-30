Як розтягнути одяг із бавовни та вовни після прання: корисні лайфхаки

Часом, дістаючи речі з пральної машинки, можна зіткнутися з проблемою — улюблений одяг став на кілька розмірів меншим. Не варто засмучуватися або сідати на жорстку дієту, щоб відповідати розмірам.

Одяг з бавовни та вовни часто схильний до усадки після прання, що може стати великим розчаруванням. Але не поспішайте розлучатися з улюбленими речами! Існують ефективні способи повернути їм первісний розмір і форму, повідомляє Ivona.

Розтягування бавовняних виробів

1. Проста вода і кондиціонер для тканини.

Наповніть ванну або велику миску теплою водою і додайте трохи кондиціонера для тканини. Помістіть бавовняний одяг у воду і залиште на 10-15 хвилин. Акуратно вийміть річ і акуратно розтягніть до бажаного розміру. Не викручуйте!

2. Використання рушника.

Після замочування покладіть одяг на великий рушник. Акуратно розтягніть і розправте одяг на рушнику, надаючи йому потрібної форми. Дозвольте одягу висохнути природним чином.

Читайте також:

Як відмити деко від жиру: 8 простих способів

Користь господарського мила: 10 способів застосування в побуті

Щоб не втратив форму: як правильно прати та сушити кашеміровий светр

Розтягування вовняних виробів

1. Холодна вода і шампунь.

Замочіть вовняний виріб у холодній воді з додаванням шампуню. Залиште на 20-30 хвилин, потім акуратно вийміть, намагаючись не деформувати тканину. Розтягніть виріб до потрібного розміру, обережно розправляючи його на рівній поверхні.

2. Використання сушарки.

Помістіть вовняний виріб у сушарку, вибравши режим "повітря" або найнижчий нагрів. Кожні 5-10 хвилин перевіряйте одяг і акуратно розтягуйте вручну.

Загальні поради:

уникайте гарячої води, оскільки вона може ще більше посадити тканину, особливо вовну;

не розтягуйте тканину занадто різко, щоб не пошкодити волокна;

після розтягування дозвольте одягу висохнути в горизонтальному положенні, уникаючи прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете повернути одяг з бавовни та вовни до первісного вигляду, зберігаючи його якість і форму.

Читайте також:

Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради

Використання спеціального пакета для прання: які речі потребують особливого догляду

Як почистити срібло в домашніх умовах: прості рекомендації