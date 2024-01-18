Класичний салат із зеленою цибулею та яйцем: освіжаючий смак літа

Салат можна подавати як самостійну страву або як легкий гарнір. Приготувати таку страву дуже легко.

Простий і свіжий салат з огірком, зеленою цибулею, яйцем і сметаною ідеально підходить як для повсякденної вечері, так і для особливих випадків. Ніжний і легкий смак цієї страви робить її чудовим вибором для будь-якого столу, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

огірки свіжі — 2 штуки;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця курячі варені — 3 штуки;

сметана — 100 г;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

кріп або петрушка для декорування.

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Приготування:

Крок 1. Огірки добре вимийте та наріжте тонкими кружечками або смужками.

Крок 2. Зелену цибулю ретельно вимийте та дрібно наріжте.

Крок 3. Яйця відваріть круто, охолодіть, потім наріжте кубиками або скибочками.

Крок 4. У мисці змішайте огірки, зелену цибулю та яйця. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 5. Додайте сметану й акуратно перемішайте салат, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню кропу або петрушки.

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