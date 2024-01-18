Як у кавʼярні: рецепт гарбузового лате
Гарбузове лате зазвичай асоціюється з осінню. Втім, ніхто не забороняє готувати його тоді, коли вам захочеться.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом справжнього гарбузового лате, яке можна приготувати, не виходячи з дому.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для гарбузового сиропу:
- 150 г (6 ст.л.) цукру;
- 150 мл води;
- 1 ч.л. кориці;
- 3 шт. спецій гвоздики;
- ¼ ч. л. меленого імбиру;
- ½ ч. л. меленого мускатного горіха;
- 150 г запеченого гарбуза (200 г сирого).
Для гарбузового лате:
- 250 мл цільного молока;
- 30 мл еспресо;
- 2 ст. л. домашнього гарбузового сиропу;
- збиті вершки (за бажанням).
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Сироп: 200 г гарбуза чистимо від шкірки, нарізаємо шматочками та викладаємо на застелене пергаментом деко. Запікаємо 30 хв при температурі 180 градусів (готовий гарбуз має бути м'яким).
Після цього перебиваємо запечений овоч блендером у пюре.
У каструлі змішуємо 150 мл води, 150 г (6 ст. л.) цукру та доводимо до кипіння. Коли цукор розчиниться, додаємо 1 ч. л. кориці, 3 шт. гвоздики, ¼ ч. л. меленого імбиру, ½ ч. л. мускатного горіха і 150 г гарбузового пюре. Мішаємо і варимо ще 20 хв.
Через 20 хв знімаємо сироп з вогню та проціджуємо через марлю або дрібне сито. Переливаємо сироп у чисту, суху ємність та тримаємо в холодильнику до 7 днів.
Лате: заварюємо еспресо, нагріваємо і спінюємо 250 мл молока.
У чашку наливаємо 2 ст. л. гарбузового сиропу, а зверху додаємо 30 мл гарячого еспресо, мішаємо.
Додаємо спінене молоко на ¾ чашки. Можна додати збиті вершки та посипати напій спеціями.
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