Як у кавʼярні: рецепт гарбузового лате

Гарбузове лате зазвичай асоціюється з осінню. Втім, ніхто не забороняє готувати його тоді, коли вам захочеться.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом справжнього гарбузового лате, яке можна приготувати, не виходячи з дому.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для гарбузового сиропу:

150 г (6 ст.л.) цукру;

150 мл води;

1 ч.л. кориці;

3 шт. спецій гвоздики;

¼ ч. л. меленого імбиру;

½ ч. л. меленого мускатного горіха;

150 г запеченого гарбуза (200 г сирого).

Для гарбузового лате:

250 мл цільного молока;

30 мл еспресо;

2 ст. л. домашнього гарбузового сиропу;

збиті вершки (за бажанням).

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Сироп: 200 г гарбуза чистимо від шкірки, нарізаємо шматочками та викладаємо на застелене пергаментом деко. Запікаємо 30 хв при температурі 180 градусів (готовий гарбуз має бути м'яким).

Після цього перебиваємо запечений овоч блендером у пюре.

У каструлі змішуємо 150 мл води, 150 г (6 ст. л.) цукру та доводимо до кипіння. Коли цукор розчиниться, додаємо 1 ч. л. кориці, 3 шт. гвоздики, ¼ ч. л. меленого імбиру, ½ ч. л. мускатного горіха і 150 г гарбузового пюре. Мішаємо і варимо ще 20 хв.

Через 20 хв знімаємо сироп з вогню та проціджуємо через марлю або дрібне сито. Переливаємо сироп у чисту, суху ємність та тримаємо в холодильнику до 7 днів.

Лате: заварюємо еспресо, нагріваємо і спінюємо 250 мл молока.

У чашку наливаємо 2 ст. л. гарбузового сиропу, а зверху додаємо 30 мл гарячого еспресо, мішаємо.

Додаємо спінене молоко на ¾ чашки. Можна додати збиті вершки та посипати напій спеціями.

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