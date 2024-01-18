Вершковий тосканський курячий суп: рецепт італійської кухні

Суп із ніжним курячим м'ясом, макаронами та шпинатом має дивовижний аромат. А часник, зелень, пасерована цибуля і в'ялені помідори надають бульйону особливого смаку.

Вершковий тосканський курячий суп — це багатий і ароматний суп, який ідеально підходить для холодних днів. Він поєднує в собі ніжне куряче м'ясо, ароматні овочі та вершки, створюючи неймовірно ситну страву, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

картопля — 2 штуки;

морква — 1 штука;

цибуля — 1 головка;

часник — 2 зубчики;

курячий бульйон — 1 літр;

вершки — 200 мл;

шпинат — 100 г;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль, чорний перець — за смаком;

мускатний горіх — дрібка.

Читайте також:

Легендарний угорський паприкаш

Сирний суп із курячим філе та картоплею

Незвичайний пивний суп із гірчицею та вершками

Приготування:

Крок 1. Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Картоплю та моркву очистіть і наріжте кубиками. Цибулю та часник дрібно наріжте.

Крок 2. У каструлі на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте часник.

Крок 3. Додайте куряче м'ясо і смажте, поки воно не стане золотистим.

Крок 4. Покладіть у каструлю картоплю та моркву, залийте курячим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть близько 20 хвилин.

Крок 5. Коли овочі стануть м'якими, додайте вершки та шпинат. Посоліть, поперчіть і додайте мускатний горіх. Готуйте ще 5 хвилин.

Крок 6. Подавайте суп гарячим, прикрасивши свіжим шпинатом або зеленню.

Цей суп стане чудовим вибором для сімейної вечері або теплого обіду. Він не тільки зігріє вас, а й потішить своїм багатим смаком і ароматом.

Читайте також:

Грибний суп Брамборачка

Рецепт горохового крем-супу

Зігріваючий тосканський суп, що зігріває