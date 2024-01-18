Повертаємося до коріння: як українці називали дітей у 2023 році (відео)

Мовознавець помітив, що повертається мода на давні імена, які колись носили відомі українські діячі. Серед них — Іван, Марія, Андрій.

Український філолог Олександр Авраменко розкрив найпопулярніші імена, якими називали дітей у 2023 році. Про це мовознавець розповів у своєму експрес-уроці.

Жіночі імена:

Анастасія;

Вікторія;

Дарина;

Єва;

Злата;

Катерина;

Мирослава;

Марія;

Софія;

Соломія.

Чоловічі імена:

Андрій;

Богдан;

Володимир;

Василь;

Данило;

Іван;

Матвій;

Микола;

Олександр;

Ярослав.

Педагог наголосив, що повертається мода на давні імена, на ймення відомих українських діячів (Анастасія Лісовська (Роксолана), театральна діячка Марія Заньковецька, митрополит Андрей Шептицький, письменник Іван Франко).

"Українці повертаються до своїх джерел", — зазначає Олександр Авраменко.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.

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