Незвичайні способи застосування засобу для миття посуду: видаляє плями і чистить фари
Прості та ефективні способи використання засобу для миття посуду показують, що це багатофункціональний продукт, який може стати справжнім порятунком у побуті.
Засіб для миття посуду є універсальним помічником не тільки на кухні, а й в інших сферах домашнього господарства. Він не тільки ефективно справляється з жиром і брудом на посуді, а й може бути використаний у безлічі незвичайних і корисних способів, повідомляє 4family.
Давайте розглянемо деякі з них:
1. Очищення прикрас.
Змішайте кілька крапель засобу для миття посуду з теплою водою і замочіть у розчині золоті та срібні прикраси на кілька хвилин. Потім акуратно протріть ювелірні вироби м'якою зубною щіткою і прополощіть чистою водою.
2. Видалення плям з одягу.
Засіб для миття посуду відмінно справляється з жирними плямами на тканині. Нанесіть невелику кількість засобу безпосередньо на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім періть як зазвичай.
3 Боротьба зі шкідниками в саду.
Розчин засобу для миття посуду у воді може допомогти позбутися шкідників на садових рослинах. Обприскайте розчином рослини, це допоможе позбутися дрібних комах.
4. Чищення кухонних шаф.
Змішайте засіб для миття посуду з водою і використовуйте розчин для видалення жиру і бруду з кухонних шаф та інших поверхонь.
Читайте також:
Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради
Використання спеціального пакета для прання: які речі потребують особливого догляду
Як почистити срібло в домашніх умовах: прості рекомендації
5. Очищення автомобільних стекол і фар.
Засіб для миття посуду ефективно видаляє наліт і бруд з автомобільного скла та фар. Просто нанесіть розчин на губку і протріть поверхні.
6. Видалення плям із килимів.
Нанесіть засіб для миття посуду на пляму на килимі, акуратно потріть і прополощіть чистою водою.
7. Чищення велосипедів і садового інвентарю.
Засіб для миття посуду ефективно видаляє бруд і масляні плями з велосипедів і садового інвентарю.
8. Очищення м'яких меблів.
Змішайте засіб для миття посуду з водою і використовуйте піну для локального чищення плям на диванах і кріслах.
Застосовуйте ці поради, і ви здивуєтеся, наскільки універсальним може бути звичайний мийний засіб.
Читайте також:
Як видалити жирні плями зі святкової скатертини: перевірені методи
Як швидко й ефективно прибрати квартиру: рекомендації та техніки
3 найчастіші помилки, яких ви припускаєтеся під час прання і сушіння речей