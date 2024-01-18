Американець влаштував спільний baby shower для п'яти вагітних коханок (фото, відео)

Відео з вечірки переглянули 10 мільйонів разів, і багато хто не зрозумів такого вчинку. Користувачі вважають ненормальним, що чоловік зібрав п'ятьох жінок, кожна з яких вагітна від нього, разом.

Музикант із Нью-Йорка Зедді Віллс влаштував у Квінсі baby shower одразу для п'яти жінок, які вагітні від нього. Відповідними кадрами на своїй сторінці в TikTok та Instagram поділилася одна з майбутніх мам, 29-річна співачка з Брукліна Ліззі Ешлі.

На відео та фотографіях, опублікованих дівчиною, — жінки на солідних термінах вагітності. На одному фото видно і майбутнього багатодітного батька в оточенні своїх коханок.

Судячи зі знімків, між винуватицями вечірки немає якоїсь конкуренції чи неприязні. Вони виглядають цілком радісними.

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У мережі відео переглянули понад 10 мільйонів людей. Багато хто не зрозумів такого вчинку чоловіка і завалив акаунт Ліззі обурливими коментарями, через що вона змушена була виправдовуватися.

"Ми любимо нашого татуся. Ми не будемо псувати життя нашим малюкам. Наші сім'ї це прийняли. Нічого не залишається, окрім як підтримувати одне одного. Ми не можемо змінити той факт, що він наш татко, і все відбувається з якоїсь причини. Ми вирішили працювати разом, і наші сім'ї підтримують наше рішення! Ми прийняли одне одного. Маленьким краще", — заявила вона.

Ешлі підкреслила, що рада тому, що її дитина народиться "у великій родині".

Раніше Ліззі потрапила в заголовки газет після того, як вона була втягнута в сварку з нью-йоркським адвокатом під час виступу на тротуарі. Ентоні Орліча звільнили з юридичної фірми після того, як він зірвав з її голови перуку.

Бейбі шауер (англ. baby shower, дослівно — "дитячий душ") — звичай влаштовувати вечірку для майбутньої матері та святкувати народження майбутньої дитини. У сучасному вигляді бейбі шавер почав практикуватися в США після Другої світової війни, а під впливом американської культури поступово набирав і продовжує набирати популярність у низці європейських країн.

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