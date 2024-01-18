Як правильно зберігати парфуми: можливо ви про це не знали

Парфуми складаються з хімічних речовин, таких як ефіри, спирти, лактони. З плином часу вони змінюють запах і властивості. Правильне зберігання парфумів — запорука того, що вони тішитимуть вас довгий час.

Парфумерія може бути не просто засобом для підкреслення індивідуальності, а й справжньою окрасою вашого туалетного столика. Однак, щоб аромати зберігали свою первозданну свіжість і глибину якомога довше, важливо знати, як правильно зберігати парфуми, повідомляє 4family.

Основні правила та рекомендації:

1. Уникайте світла.

Прямі сонячні промені — ворог номер один для парфумерії. Ультрафіолет може змінити хімічний склад аромату, внаслідок чого він втратить свою вишуканість. Найкраще зберігати парфуми в темному місці.

2. Підтримуйте постійну температуру.

Уникайте різких перепадів температури. Найкраще парфуми почуваються за кімнатної температури. Уникайте зберігання їх у ванній кімнаті, де часто змінюється вологість і температура.

3 Не допускайте контакту з повітрям.

Після використання завжди щільно закривайте флакон. Контакт із повітрям може призвести до окислення та зміни запаху.

4 Уникайте струшування.

Струшування флакона може призвести до потрапляння повітря всередину і, як наслідок, до погіршення якості аромату.

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5. Не зберігайте парфуми занадто довго.

Навіть за ідеальних умов зберігання, парфумерія має свій термін придатності. У середньому, він становить від 3 до 5 років. Пам'ятайте, що з часом аромати можуть змінитися.

6. Використовуйте оригінальну упаковку.

Найкраще зберігати парфуми в їхньому оригінальному упакуванні, яке спеціально розроблене для захисту вмісту від зовнішніх впливів.

7. Уникайте зберігання в холодильнику.

Хоча дехто рекомендує зберігати парфумерію в холодильнику, це може бути шкідливо для деяких типів ароматів, особливо тих, що містять натуральні олії.

8. Зверніть увагу на колір і запах.

Якщо ви помітили зміну кольору або запаху парфумів, найімовірніше, вони вже не придатні до використання.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваші улюблені аромати такими ж чарівними і багатогранними, якими вони були в день покупки.

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