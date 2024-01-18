Ідеально до борщу: рецепт пампухів з часником

Пампушки можна готувати з різного борошна – не лише із пшеничного, а й з гречаного чи житнього. Їх можна смакувати і самостійно.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачних пампухів, які ідеально підійдуть до борщу.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для тіста на 12 пампушок:

450 г пшеничного борошна;

250 мл теплого молока;

100 г розм’якшеного вершкового масла або соняшникової олії (+ для змащування форми);

10 г сухих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

½ ч. л. солі.

Для начинки:

3 зубчики часнику;

6 гілочок кропу;

2 ст. л. соняшникової олії;

1 ст. л. оцту;

сіль та перець до смаку.

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Для початку у великій мисці змішуємо сухі інгредієнти для тіста: 450 г пшеничного борошна, 10 г сухих дріжджів, 1 ст. л. цукру і ½ ч. л. солі. Цукор всипаємо в інший бік миски від дріжджів. Після цього вливаємо 250 мл теплого молока, додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла.

Замішуємо еластичне тісто (воно не має прилипати до рук). Залишаємо його в теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником або харчовою плівкою. Після цього обминаємо тісто і формуємо 12 кульок-пампушок. Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкладаємо кульки у форму, уже змащену вершковим маслом чи олією. Залишаємо пампушки у формі ще на пів години.

Ставимо форму з пампушками, що підійшли, у розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 25-30 хвилин.

Робимо начинку. Чистимо 3 зубчики часнику і дуже дрібно рубаємо ножем. Викладаємо в маленьку піалу. Миємо та обсушуємо зелень 6 гілочок кропу і теж дрібно січемо. Додаємо до часнику. Вливаємо 2 ст. л. соняшникової олії, 1 ст. л. оцту і додаємо сіль з перцем до смаку. Ретельно все мішаємо.

Поливаємо часниковою заправкою готові пампушки, поки вони ще гарячі.

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