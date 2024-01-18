6 речей, які ніколи не слід чистити харчовою содою

Харчова сода — універсальний засіб для чищення. Але є деякі речі та поверхні, які не слід чистити нею, навіть якщо дуже хочеться.

Харчова сода — популярний засіб для чищення, і на це є вагомі причини. Недорогий предмет домашнього вжитку легко доступний і неймовірно універсальний, його можна використовувати для всього: від очищення плям від кави та чаю з порцеляни до відбілювання спортивної форми під час прання. Але є речі, які нею чистити не слід, про це пише BHG.

Злегка абразивні властивості харчової соди роблять її далеко не ідеальною для чищення матеріалів, схильних до подряпин. Читайте далі, щоб дізнатися про речі, які ніколи не слід чистити харчовою содою.

Дзеркала та вікна

Харчова сода є м'яким абразивом, що робить її чудовим засобом для м'якого видалення плям з твердих поверхонь, але коли справа доходить до чищення матеріалів, схильних до подряпин, таких як скло, слід уникати використання харчової соди. Харчова сода може залишати мікроподряпини на дзеркалах і вікнах, надаючи їм тьмяного вигляду і завдаючи незворотних пошкоджень.

Керамічні скляні варильні панелі зі скла

Як і у випадку з дзеркалами та вікнами, коли справа доходить до чищення склокерамічної варильної панелі, краще не використовувати харчову соду, щоб не подряпати поверхню. Замість цього використовуйте очищувальний крем і/або скребок для видалення залишків варіння замість абразивного порошку.

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Позолота на посуді

З позолотою на посуді, предметах сервірування, скляному посуді тощо слід поводитися обережно, щоб уникнути відколів, подряпин або ерозії. Уникайте чищення позолоти харчовою содою, натомість віддавайте перевагу м'яким мийним засобам для чищення, таким як мило для посуду, неабразивні губки та серветки з мікрофібри, коли справа доходить до миття цих делікатних речей.

Алюміній

Харчова сода є лужною, і коли алюміній піддається впливу будь-якого типу лугу протягом тривалого періоду часу, це може викликати окислення металу, змінюючи колір поверхні. Щоб уникнути окислення металу і пов'язаної з ним зміни кольору під час використання харчової соди для чищення алюмінієвої каструлі, негайно і ретельно промийте її після миття, щоб скоротити час впливу.

Мармур і кварц

Абразивні властивості харчової соди можуть з часом пошкодити мармур і кварц. Оскільки харчова сода може викликати подряпини та стерти верхній захисний шар мармурових і кварцових поверхонь, не використовуйте її як повсякденний мийний засіб, натомість використовуйте крем або рідкий мийний засіб, щоб уникнути дорогого та незворотного пошкодження.

Дерев'яні підлоги та меблі.

Харчова сода викличе мікроподряпини на дерев'яних підлогах і меблях, зношує герметик і надає дереву тьмяного вигляду. І руйнує ущільнювачі.

І чистка содою робить деревину вразливою для подальших пошкоджень.

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