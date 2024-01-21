Салат із пекінської капусти з копченою куркою та сиром: страва з неповторним смаком
Дуже смачний, простий, яскравий і апетитний салат, який ви приготуєте за 15 хвилин. Дайте йому час добре просочитися і можете ставити на стіл.
Салат із пекінської капусти з копченою куркою та сиром — ідеальний вибір для святкового столу. Копчена курка додасть страві неповторного смаку й аромату, а поєднання з майонезом і сиром зробить її особливо вишуканою, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 1 штука;
- копчена курка (філе) — 300 г;
- твердий сир — 150 г;
- майонез — 3-4 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Пекінську капусту нашаткуйте тонкими смужками і злегка помніть руками, щоб капуста стала м'якшою.
Крок 2. Копчену курку наріжте невеликими кубиками або смужками.
Крок 3. Твердий сир натріть на крупній тертці.
Крок 4. У великій салатниці змішайте капусту, курку та сир. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 5. Додайте майонез і акуратно перемішайте салат, щоб усі інгредієнти були рівномірно покриті заправкою.
Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
Цей салат із пекінської капусти з копченою куркою та сиром ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Страва виходить не тільки смачною, а й красивою, завдяки поєднанню різноманітних інгредієнтів.
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