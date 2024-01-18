Як часто слід міняти подушки і як продовжити термін їхньої служби

Хороший нічний сон безцінний, і зручні подушки відіграють вирішальну роль. Дізнайтеся, як часто і чому їх слід замінювати.

Немає кращого відчуття, ніж лягти в ліжко й опустити голову на м'яку подушку наприкінці довгого дня. Сон безцінний, і якісні подушки відіграють ключову роль у забезпеченні гарного нічного відпочинку. Якщо ви помітили, що ваші подушки втрачають форму, можливо, настав час їх замінити. Навіть якщо ви регулярно перете наволочки і самі подушки, рекомендується замінювати подушки кожні один-два роки з міркувань комфорту, гігієни та здоров'я. Як часто слід міняти подушки і як за ними доглядати, пише BHG.

Чому подушки необхідно міняти

Є три основні причини, через які подушки необхідно періодично міняти: комфорт, гігієна і здоров'я. Хоча може здатися, що наволочка захистить саму подушку від забруднення, піт і олії для тіла проникають через чохол у подушку. Оскільки подушки використовуються щодня, на них також накопичується бруд, який може викликати подразнення шкіри та алергію. Регулярне прання наволочок, а також подушок, якщо їх можна прати в машині, допомагає, але в якийсь момент вам все одно доведеться їх замінити. Якщо ви помітили, що ваші подушки стали плоскими або грудкуватими і ви відчуваєте дискомфорт вранці, найімовірніше, їх необхідно замінити.

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Як дізнатися, коли слід замінити подушки

Зазвичай рекомендується міняти подушки кожні один-два роки. А декоративні подушки і накидки служать трохи довше і за умови правильного догляду вони можуть прослужити трохи довше.

Подушки слід прати кожні три-шість місяців, якщо їх можна прати: у прохолодній воді в делікатному режимі з використанням м'якого рідкого прального порошку.

Коли справа доходить до того, щоб дізнатися, коли настав час замінити подушки, слід звернути увагу на кілька чинників: ваша голова та шия не відчувають підтримки, ваша подушка не зберегла свою первісну форму через злипання її волокон, ваша подушка не видається такою свіжою, як раніше, навіть після гарного прання, або вона просто перестала бути зручною:

Подушки втратили форму, швидко здуваються після збивання або мають грудки.

Ви часто прокидаєтеся з болем у шиї, плечах або голові через відсутність підтримки.

Ви відчуваєте подразнення шкіри, свербіж, чхання та інші алергічні реакції.

Подушки набули запаху.

На подушках плями від поту та олії для тіла.

Як зберегти подушки в чистоті

Хоча з часом подушки необхідно замінювати, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб продовжити термін їхньої служби. Якщо ваші подушки можна прати в пральній машинці, дотримуйтесь інструкцій про те, як часто їх прати, і робіть це регулярно. Крім того, ось що ви можете зробити для догляду за подушками:

Купіть чохли для подушок

Захисна наволочка — це чохол на блискавці, який служить додатковим шаром захисту під наволочкою. Він подовжує термін служби вашої подушки, захищаючи її від плям, пилових кліщів, поту і запахів.

Збивайте подушки

Збивайте подушки щоранку, щоб змінити їхню форму після того, як вони лежали всю ніч, і видалити накопичений пил. Як альтернатива, якщо ваші подушки можна сушити в сушильній машині, після прання збийте їх у сушильній машині або очистіть плями за низької температури.

Подушки для машинного прання або точкового чищення

Якщо ваші подушки можна прати в пральній машині, дотримуйтесь інструкцій з догляду за ними. Подушки зазвичай слід прати не рідше одного разу на шість місяців. Тим, хто не може прати речі в пральній машині, очистіть плями сумішшю теплої води та оцту.

Дезодоруйте подушки

Видаліть неприємний запах, посипавши подушки харчовою содою або кукурудзяним крохмалем, і залишивши їх мінімум на годину. Потім ретельно пропилососьте і збийте подушку. Залишайте подушки на вулиці під прямими сонячними променями на кілька годин щоразу, коли ви перете наволочки. Це також є чудовим дезодорувальним прийомом.

Які типи подушок найбільш довговічні?

Подушки бувають різних стилів і з різних матеріалів. Деякі з них зберігають форму і рівень комфорту краще і довше, ніж інші, про що слід пам'ятати під час купівлі подушок. Подушки з піни з ефектом пам'яті, з латексу, пуху і пера є найбільш довговічними і можуть прослужити кілька років, якщо за ними доглядати відповідно до вказівок. Подушки з волокна є синтетичною альтернативою і не служать стільки років, як варіанти з натуральним наповнювачем. Однак вони є відмінним гіпоалергенним вибором.

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