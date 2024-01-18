Жертва домашнього насильства показала, якою косметикою приховати сліди побоїв (відео)

У Казахстані щорічно фіксують понад 100 тисяч заяв про домашнє насильство. Ролик, знятий у жанрі б'юті-блогу, показує цю проблему очима жертви.

Приховати побої за допомогою косметики запропонував своїм покупцям казахстанський магазин косметики. У відео "Якою косметикою користуватися, якщо вас б'є чоловік" побита дівчина пояснює, як приховати сліди синців і ударів на обличчі за допомогою макіяжу. Ролик, стилізований під типовий б'юті-блог, був знятий, щоб розповісти про масштаби побутового насильства.

"Не потрібно користуватися кислотами. Ви самі розумієте, під час травм шкіра стає дуже чутливою. І в принципі в нашому житті токсичності вистачає. Відновлюємо і зволожуємо нашу шкіру кремами. Тільки прохання — не змішуйте його з бепантеном. Якщо у вас утворився такий самий синець, як у мене, то беремо просто хороший крем навколо очей, базу і щільний тональний крем. Адже він не винен. Я сама винна.

А якщо у вас на губах утворилися ось такі синці, то можна всю цю справу замазати помадою, і ви будете трендові. Ось, довгі губи, заціловані губи", — каже героїня ролика, показуючи різні косметичні засоби.

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Наприкінці вона сумно каже:

"З вами були щаслива дружина, любляча мати, хороша невістка Жулдиз, користуйтеся моїми лайфхаками". Після її слів на екрані на чорному тлі з'являється статистика щодо злочинів, пов'язаних із домашнім насильством, у Казахстані.

Згідно з опублікованою інформацією, за 2023 рік у країні через побутове насильство померло щонайменше 80 жінок. Близько 150 жінок дістали серйозні поранення, 200 — середнього ступеня тяжкості та понад 4000 — легкі поранення. Щодня в поліцію надходить 300 заяв від жінок про побутове насильство.

Проблема домашнього насильства в Казахстані стоїть дуже гостро, проте мають місце і дуже дивні ініціативи з боку влади. Так, на засіданні Комітету із законодавства та судово-правової реформи 26 вересня 2023 року, де обговорювали заходи щодо боротьби із сімейно-побутовим насильством, депутат від правлячої партії "Аманат" Амантай Жаркинбек заявив, що якщо чоловікові дають 15 діб адміністративного арешту за домашнє насильство, то, "отже, дружину теж потрібно під арешт", тому що "провокувала". Він запропонував вважати жінок "провокаторами" у справах про сімейно-побутове насильство, і покласти на них рівну відповідальність.

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