Як чистити каструлі з нержавіючої сталі, щоб вони виглядали як нові

Сковороди та каструлі з нержавіючої сталі дуже популярні. Але швидко втрачають товарний вигляд. Але є спосіб їх відчистити.

Сковорідки з нержавіючої сталі не дарма є основним продуктом на кухні будь-якого кухаря. Цей міцний посуд швидко і рівномірно нагрівається, добре зберігає тепло і не потребує спеціального посуду або складного догляду, як чавунні сковорідки, які час від часу потребують повторної обробки. Також на сковороді з нержавіючої сталі можна готувати практично все, не турбуючись про пошкодження поверхні. Але хоча нержавіюча сталь призначена для захисту від корозії та іржі, вона не захищена від пригорання і знебарвлення. Як тримати їх у порядку, пише BHG.

Під час повсякденного використання на посуді з нержавіючої сталі з'являються плями від води та інші стійкі сліди, тому важливо знати, як правильно їх чистити. Дотримуйтесь цих порад, і ваш посуд матиме вигляд як новий.

Як очистити каструлі з нержавіючої сталі

Перш ніж почати, ознайомтеся з інструкціями виробника, де наведено конкретні поради. Хоча багато видів кухонного посуду продаються як придатні для миття в посудомийній машині, миття вручну, як правило, є найкращим способом очищення посуду з нержавіючої сталі. Щоб уникнути деформації, завжди давайте посуду охолонути перед чищенням. Ніколи не використовуйте абразивні інструменти, як-от сталева мочалка, або агресивні засоби для чищення, як-от відбілювач чи засіб для чищення духовки, адже вони можуть необоротно пошкодити поверхню.

Для щоденного очищення мийте сковороду з неіржавкої сталі гарячою мильною водою і неабразивною губкою.

Якщо залишилися залишки їжі, наповніть каструлю достатньою кількістю мильної води, доведіть до кипіння і зішкребіть лопаткою або дерев'яною ложкою. Їжа має легко відділятися. Дайте каструлі охолонути, потім вимийте її як зазвичай.

Серйозніші забруднення, зокрема пригоріла їжа або жир, можуть потребувати більш абразивного очищення. Харчова сода — простий і недорогий спосіб очистити пригорілу каструлю з нержавіючої сталі. Додайте кілька ложок в обпалений посуд і достатньо води. Доведіть до кипіння і варіть, поки більша частина води не випарується.

Вимкніть вогонь і почекайте, поки каструля не охолоне достатньо, щоб її можна було брати руками. Зітріть забруднення неабразивною губкою і промийте гарячою мильною водою.

Щойно каструлі з нержавіючої сталі стануть чистими, ви можете помітити райдужну зміну кольору на поверхні. Плями такого типу зазвичай виникають унаслідок перегрівання сковороди, і їх можна легко видалити.

Налийте трохи оцту в каструлю і протріть місце м'якою губкою, перш ніж сполоснути і повністю висушити.

Жорстка вода може залишити білий, каламутний наліт. Щоб позбутися вапняного нальоту, доведіть до кипіння в каструлі суміш з однієї частини оцту і трьох частин води. Дайте охолонути, потім промийте водою з милом.

Протріть сковороду вологою губкою, посипаною харчовою содою, щоб видалити дрібні плями води. Насамперед, щоб запобігти утворенню таких плям, обов'язково сушіть посуд одразу після миття.

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Як доглядати за посудом із нержавіючої сталі

Профілактика — ключ до підтримання чистоти та відсутності плям на сковородах із нержавіючої сталі. Пам'ятайте, що холодні продукти з більшою ймовірністю прилипнуть до гарячої сковорідки, тому перед приготуванням дайте охолодженим інгредієнтам, як-от яловичий або курячий фарш, постояти за кімнатної температури протягом 10-15 хвилин.

Щоб їжа не прилипала, перед додаванням олії розігрійте сковорідку, а потім зачекайте, доки олія нагріється, і приступайте до приготування. Під час приготування макаронів і подібних страв не додавайте сіль доти, доки вода вже не закипить, щоб уникнути точкової корозії, яка призводить до появи невеликих, непереборних пошкоджень на дні каструлі.

За допомогою цих простих порад ви зможете продовжити термін служби посуду з нержавіючої сталі та зберегти його в первозданному стані.

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