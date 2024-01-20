Брутальна страва для справжніх чоловіків: рецепт класичного французького ескалопа

Ескалоп — це ситно, смачно і дуже швидко. Його можна приготувати на звичайний обід чи вечерю, або ж зробити красиву ресторанну подачу для святкового столу і навіть романтичної вечері.

Ескалоп — це справжня брутальна чоловіча страва: нічого зайвого, простий і насичений смак м'яса, відтінений спеціями. Усе, що вам знадобиться — це гарний шматок битка або вирізки, улюблені спеції та зовсім небагато вершкового масла. Спочатку ескалоп готували тільки з телятини, але в наш час більш популярний варіант зі свинини. Рецептом цієї класичної страви французької кухні поділився сайт Papi Gutto.

Готується ескалоп настільки просто, що з цим впорається навіть кулінар-початківець. У будь-якому разі, — це буде дуже смачно.

Кілька порад щодо приготування ескалопа

Важливо використовувати тільки свіже м'ясо для кращого смаку і ніжної текстури, і обов'язково відбивати його до товщини в 1 см.

Перед приготуванням м'ясо можна замаринувати хоча б на 15 хвилин, щоб воно було ще соковитішим і м'якішим. Спробуйте один із трьох варіантів маринаду, кількість інгредієнтів підбирайте на свій смак:

Соєвий соус, зіра та куркума. Гірчиця, лимонний сік, чорний мелений перець, хмелі-сунелі. Бальзамічний оцет, соєвий соус, мускатний горіх, коріандр і мелена солодка паприка.

Для смаження м'яса найкраще підійде чавунна пательня або посуд з антипригарним покриттям, щоб можна було вершковим маслом лише змастити сковороду.

Не плутайте ескалоп із відбивною — це дві різні страви. Ескалоп смажиться без панірування й обов'язково на вершковому маслі.

Подавайте ескалоп із легким гарніром. Найкращим рішенням буде овочевий салат. Страву можна також подати з густим соусом: вершковим, грибним або сирним — це буде дуже смачно.

Але якщо ви шанувальник традиційного поєднання м'яса з кашею або картоплею, то ніхто не заборонить вам подати до ескалопа хрусткий смажений рис, пюре або картоплю по-селянськи.

Інгредієнти:

рослинна олія — 20 мл;

свинина — 500 г;

сіль, спеції — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Підготуйте інгредієнти та сковороду. М'ясо краще взяти не заморожене, вирізку або биток. Наріжте м'ясо на стейки більш-менш правильної форми товщиною 1,5-3 см.

Крок 2

Промийте м'ясо і обсушіть його паперовим рушником, щоб прибрати зайву воду. Відбийте стейки гладкою стороною кухонного молотка, товщина підготовлених ескалопів має бути 1-2 см — не менше. Пам'ятайте, що ви готуєте не відбивну!

Крок 3

Замаринуйте м'ясо або просто натріть його сіллю та спеціями.

Крок 4

На середньому вогні розігрійте сковороду без масла. Візьміть шматочок вершкового масла та змастіть пательню в тому місці, де ви покладете ескалоп, і відразу кладіть м'ясо. Зробіть так з усіма шматками. Обсмажте м'ясо з усіх боків до золотистої скоринки. Залежно від сили нагріву і товщини сковороди на це піде від 5 до 15 хвилин.

Якщо ви любите добре просмажене м'ясо — зробіть вогонь меншим і готуйте під кришкою. Якщо ж вам більше до душі середнє прожарювання, вогонь можна трохи збільшити, а кришкою не накривати.

Крок 5

Викладіть ескалоп на велику плоску тарілку. Додайте гарнір і соус. Прикрасьте зеленню і подавайте гарячим.

Тепер можна насолоджуватися смачною стравою, приготованою в найкращих традиціях французької кухні!

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