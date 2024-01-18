Не сохне і не черствіє: рецепт ідеального тіста для пиріжків

Таке тісто однаково підходить як для пиріжків із солоною начинкою, так і з солодкою. Воно добре ліпиться і залишається м'яким.

М'яке, ніжне, повітряне тісто, яке тане в роті, — мрія кожної господині. Далеко не у всіх з першого разу виходить знайти свій рецепт. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася своїм перевіреним рецептом ідеального тіста для пирогів і пиріжків, що не сохне, не черствіє та однаково підходить для будь-якої начинки.

Тісто для пирогів і пиріжків

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

молоко — 60 мл (3 ст. л);

сметана — 80 г (3 ст.л. з верхом);

вершкове масло — 50 г;

соняшникова або оливкова олія — 1 ст. л;

борошно — 400-500 г;

пресовані дріжджі — 12 г;

цукор — 3 ст. л;

сіль — 1,5 ч. л.

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Спосіб приготування:

Спочатку потрібно змішати в глибокому посуді тепле молоко, цукор і дріжджі. Через 10 хвилин додати решту інгредієнтів. Якщо борошна буде замало, варто додати. Вимішати тісто.

Затягнути миску харчовою плівкою, зробити в ній невеликі отвори і поставити в тепле місце на 2-3 години.

Готове тісто обім'яти, розділити на частини, сформувати пиріжки з будь-якою начинкою. Викласти їх на деко, застелене пергаментним папером. Залишити їх, щоб трохи підійшли.

Поставити пиріжки в холодну духовку і увімкнути її на 175 градусів. Випікати до готовності.

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