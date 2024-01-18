Учені з'ясували, чому корисно пити каву з молоком

Кава з молоком — вельми поширений напій. Виявляється, він не тільки смачний, а й дуже корисний.

Дослідники з Копенгагенського університету виявили, що поєднання антиоксидантів кави з білком молока може в кінцевому підсумку принести користь здоров'ю. Свій звіт вони опублікували Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Вчені дійшли висновку, що при спільному вживанні білки, що містяться в молоці, і антиоксиданти в каві можуть подвоїти протизапальну реакцію імунних клітин.

Щоб з'ясувати протизапальні переваги вживання кави з молоком, експерти спочатку вивчили, як поліфенол (антиоксидант у каві) реагує з амінокислотою (з якої складається білок у молоці). Вони зробили це, застосувавши штучне запалення до імунних клітин. Потім деякі клітини отримали різні дози поліфенолів і амінокислот, а інші — тільки поліфеноли. Контрольна група в експерименті нічого не отримувала.

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Команда виявила, що імунні клітини, які зазнали впливу як поліфенолів, так і амінокислот, удвічі ефективніше запобігали запаленню, ніж ті, що просто реагували на поліфеноли, каже Ендрю Вільямс, доцент кафедри ветеринарії та зоотехніки Копенгагенського університету, факультету охорони здоров'я і медичних наук і старший автор дослідження.

У результаті команда визначила, що кавові зерна, багаті на поліфеноли, і молоко, що містить білок, мають протизапальні властивості при спільному вживанні. Те саме стосується інших напоїв і страв, для приготування яких потрібні ці інгредієнти.

"Я можу собі уявити, що щось подібне станеться, наприклад, із м'ясною стравою з овочами або смузі, якщо ви обов'язково додасте трохи білка, наприклад, молока або йогурту", — заявила Маріанна Ніссен Лунд, професор кафедри харчових наук Копенгагенського університету, професорка та керівниця дослідження.

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