Рецепт коулслоу: як приготувати найбільш американський салат

Це простий і дуже смачний салат із капусти. А його родзинка — чудова заправка.

Коулслоу — типовий американський салат із капусти. У пропонованому нами варіанті використовується як зелена, так і червонокачанна капуста в поєднанні з морквою, медом, майонезом, гірчицею і яблучним оцтом. Рецептом поділилися на сайті All Recipes.

Цей салат часто подають навіть у ресторанах швидкого харчування. І його дуже просто приготувати з найпростіших інгредієнтів.

Салат коулслоу

Інгредієнти:

майонез — 120 г;

3 невеликі морквини;

білокачанна капуста;

червонокачанна капуста;

яблучний оцет — 1/2 ч. л.;

мед — 1/2 ч. л.;

діжонська гірчиця — 1/2 ч. л.;

сіль, перець.

Розріжте качан капусти навпіл і наріжте кожну половинку тонше. Червонокачанної капусти наріжте тільки половину качана. Натерти на крупній тертці три морквини.

З'єднайте овочі в мисці.

Змішайте майонез із яблучним оцтом, медом, гірчицею, сіллю і перцем.

Залийте салат соусом і добре перемішайте, поки все не змішається.

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За бажання майонез можна замінити йогуртом: цей варіант також користується особливою популярністю в Америці. Крім того, ви можете замінити яблучний оцет класичним білим оцтом, який зазвичай використовується в традиційному рецепті.

Салат, що залишився, зберігайте в холодильнику: його можна з'їсти і наступного дня.

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