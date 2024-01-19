Солодкі панеле: рецепт святкових млинців із Сицилії

Солодкі панеле — це солодкі млинці, які готують на Сицилії. Цікаво, але основний їх інгредієнт — це нутове борошно.

Панеле — це невеликі млинці, які традиційно готують 13 грудня на свято Святої Люсії. Утім, це ще й популярна вулична їжа. Вони виходять хрусткими зовні та м'якими всередині. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Їх подають із медом або розтопленим темним шоколадом, але вони також будуть чудові, посипані невідчутним шаром ванільного цукру.

Сицилійські млинці панеле

Інгредієнти:

нутове борошно — 250 г;

вода — 250 мл;

молоко — 100 мл;

1 яйце;

цукор — 1 ст. л.;

дрібка солі;

вершкове масло — 50 г.

Зберіть воду й молоко у велику каструлю. Додайте м'яке вершкове масло та цукор. Потім дрібку солі й дайте всім інгредієнтам змішатися на слабкому вогні.

Щойно суміш закипить, всипте одразу все нутове борошно й енергійно перемішайте дерев'яною ложкою або лопаткою до отримання щільної та компактної суміші, яка легко відділяється від стінок каструлі.

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Вимкніть вогонь, дайте трохи охолонути й додайте яйце.

Перекладіть тісто на аркуш паперу для випічки, покладений на робочу поверхню.

Накрийте ще одним аркушем паперу для випічки та качалкою розкачайте, поки не отримаєте лист завтовшки близько 1 сантиметра. Потім дайте йому повністю охолонути протягом щонайменше 30 хвилин.

Коли тісто охолоне, виріжте диски формочкою для печива діаметром приблизно 8 сантиметрів.

Нагрійте велику кількість рослинної олії у великій каструлі, потім додавайте по кілька млинців за раз і обсмажуйте їх до золотистого кольору.

Після готовності викладіть їх на паперові рушники й одразу, поки вони ще гарячі, посипте цукром.

Солодкі панеле можна зберігати за кімнатної температури у щільно закритому герметичному контейнері не більш ніж 2 дні. Альтернативно ви можете приготувати тісто й покласти його в холодильник у сирому вигляді, а наступного дня приступити до готування.

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