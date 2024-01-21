Кавовий заварний крем: як приготувати оригінальний крем для тортів

Кавовий заварний крем — ароматна й ароматна альтернатива класичному заварному крему. І він чудово підходить для десертів.

Якщо ви любите заварний крем, то спробуйте цю смачну варіацію з кавою. Кавовий заварний крем ідеально підходить для начинки тортів, тістечок, слойок з кремом і просто, як окремий десерт, який можна подавати зі здобними булочками і збитими вершками. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

У вас вийде оксамитовий крем з інтенсивним і стійким смаком. У цьому рецепті ми використовували несолодку каву еспресо. Але ви можете взяти і розчинну каву, якщо натуральної у вас немає. У такому разі її потрібно залити прямо в гаряче молоко і розмішати до повного розчинення.

Кавовий заварний крем

Інгредієнти:

молоко — 400 мл;

несолодку каву — 100 мл;

цукрова пудра — 150 г;

екстракт ванілі — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

4 жовтки.

Налийте молоко і каву кімнатної температури в каструлю, потім нагрійте їх на слабкому вогні.

У великій мисці змішайте яєчні жовтки, цукровий пісок і ванільний екстракт. Також додайте просіяний кукурудзяний крохмаль. Добре перемішайте всі інгредієнти до отримання гладкої маси без грудочок.

Щойно молоко і кава майже закиплять, вимкніть вогонь і повільно влийте їх у яєчну суміш, помішуючи лопаткою.

Перекладіть суміш назад у каструлю і дайте загуснути на повільному вогні близько 10 хвилин, постійно помішуючи.

Щойно крем загусне, одразу зніміть його з вогню.

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Помістіть його у великий плоский контейнер, щоб він швидше охолов, і накрийте харчовою плівкою, так щоб вона стикалася з поверхнею. Дайте крему йому охолонути при кімнатній температурі близько 2 годин, потім помістіть його в холодильник ще на 2 години, перш ніж використовувати.

Після закінчення необхідного часу кавовий заварний крем готовий до вживання або використання для начинки тортів чи десертів.

Кавовий заварний крем можна зберігати в холодильнику, щільно закритому, в герметичному контейнері не більше 2 днів. Під час використання тримайте його за кімнатної температури протягом 5 хвилин, потім швидко збийте електричним вінчиком, щоб надати йому потрібної консистенції.

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