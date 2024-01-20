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Ніяких нудних тостів: три сніданки, спробувати які варто хоча б раз у житті

Ірина Ігнатова
Фото: Pexels | Сніданок нашвидкуруч

Щоб потішити себе зранку смачним сніданком, знадобиться зовсім небагато часу. Обирайте варіант, який вам ближчий за духом — практичний англійський, гострий мексиканський або яскравий іспанський.

Щоб настрій весь день був чудовим, снідати потрібно обов'язково. Сніданок має бути не тільки поживним, а й приносити задоволення. Ці прості і водночас дуже смачні сніданки не заберуть у вас багато часу та енергії. Трьома найкращими рецептами сніданків з усього світу поділився сайт Food&Mood.

Англійський сніданок нашвидкуруч

Англійський сніданок нашвидкуруч
Фото: Food & Mood

В Англії сніданок — це традиція. Робітники зранку намагалися поїсти дуже ситно, щоб заряду енергії вистачило до вечора, оскільки обідня перерва була далеко не у всіх.

Для приготування вам знадобляться:

  • яйця — 2 шт;
  • сосиски — 2 шт;
  • помідор — 1 шт;
  • бекон — 100 г;
  • консервована біла квасоля в томатному соусі — 100 г;
  • печериці — 80 г;
  • оливкова олія — 1 ст.л.;
  • пшенична булочка — 1 шт;
  • сіль, перець — за смаком;
  • зелень — для прикрашання.

Приготування

  1. Наріжте бекон, помідор і гриби.
  2. Обсмажте булку на сухій пательні до хрусткої скоринки, а сосиски та бекон — на оливковій олії.
  3. Викладіть бекон і сосиски на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  4. У тій самій пательні посмажте окату яєчню, приправивши її сіллю і перцем. Підсмажте разом гриби та помідори на сковороді до такої кондиції, яка вам подобається.
  5. Квасолю розігрійте будь-яким зручним способом.
  6. Зберіть усе, що ви приготували, в одну тарілку і насолоджуйтеся ситним англійським сніданком.

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Іспанський сніданок за кілька хвилин

Іспанський сніданок за кілька хвилин
Фото: Food & Mood

Іспанія славиться любов'ю до свіжих продуктів і різноманітності страв.

Для іспанського сніданку візьміть:

  • яйця — 2 шт;
  • молоко — 50 мл;
  • шинка — 50 г;
  • цибуля-порей — 30 г;
  • варена картопля — 100 г;
  • помідори — 1 середній;
  • болгарський червоний перець — 1 невеликий;
  • біле вино — 50 мл;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • помідори чері та мікс салатної зелені — для прикрашання.

Приготування

  1. Шинку, порей і картоплю наріжте кубиками, помідор — часточками, перець — соломкою.
  2. Обсмажте все на пательні з оливковою олією, додайте вино і випаруйте його.
  3. Збийте яйця з молоком, сіллю і перцем.
  4. Залийте вміст сковороди яєчною сумішшю і готуйте під кришкою до готовності яєць.
  5. Подавайте з помідорами чері та листям салату.

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Мексиканський сніданок для любителів гострого

Мексиканський сніданок для любителів гострого
Фото: Food & Mood

Мексиканська кухня відома своєю любов'ю до гострого, але ви можете адаптувати її під свій смак.

Для мексиканського сніданку вам знадобиться:

  • яловичий фарш — 100 г;
  • солодкий червоний перець — 100 г;
  • твердий сир — 30 г;
  • консервована червона квасоля — 30 г;
  • помідор — 1 шт;
  • тортилья — 1 шт;
  • яйце — 1 шт;
  • червоний перець чилі — 1 стручок;
  • лайм — половинка;
  • зелена цибуля — кілька пір'їн;
  • оливкова або кукурудзяна олія — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком.

Приготування

  1. Помідор і солодкий перець наріжте кубиками, сир натріть, цибулю дрібно поріжте.
  2. Тортилью наріжте та обсмажте на оливковій олії.
  3. Перець чилі обсмажте окремо.
  4. Фарш обсмажте, додайте до нього овочі, квасолю і посоліть.
  5. Додайте яйце і сир, перемішайте і доведіть до готовності.
  6. Викладіть на порційну тарілку, зверху видавіть сік лайма.
  7. Подавайте з тортильєю, обсмаженим чилі та зеленою цибулею.

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