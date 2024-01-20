Ніяких нудних тостів: три сніданки, спробувати які варто хоча б раз у житті
Щоб потішити себе зранку смачним сніданком, знадобиться зовсім небагато часу. Обирайте варіант, який вам ближчий за духом — практичний англійський, гострий мексиканський або яскравий іспанський.
Щоб настрій весь день був чудовим, снідати потрібно обов'язково. Сніданок має бути не тільки поживним, а й приносити задоволення. Ці прості і водночас дуже смачні сніданки не заберуть у вас багато часу та енергії. Трьома найкращими рецептами сніданків з усього світу поділився сайт Food&Mood.
Англійський сніданок нашвидкуруч
В Англії сніданок — це традиція. Робітники зранку намагалися поїсти дуже ситно, щоб заряду енергії вистачило до вечора, оскільки обідня перерва була далеко не у всіх.
Для приготування вам знадобляться:
- яйця — 2 шт;
- сосиски — 2 шт;
- помідор — 1 шт;
- бекон — 100 г;
- консервована біла квасоля в томатному соусі — 100 г;
- печериці — 80 г;
- оливкова олія — 1 ст.л.;
- пшенична булочка — 1 шт;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень — для прикрашання.
Приготування
- Наріжте бекон, помідор і гриби.
- Обсмажте булку на сухій пательні до хрусткої скоринки, а сосиски та бекон — на оливковій олії.
- Викладіть бекон і сосиски на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- У тій самій пательні посмажте окату яєчню, приправивши її сіллю і перцем. Підсмажте разом гриби та помідори на сковороді до такої кондиції, яка вам подобається.
- Квасолю розігрійте будь-яким зручним способом.
- Зберіть усе, що ви приготували, в одну тарілку і насолоджуйтеся ситним англійським сніданком.
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Іспанський сніданок за кілька хвилин
Іспанія славиться любов'ю до свіжих продуктів і різноманітності страв.
Для іспанського сніданку візьміть:
- яйця — 2 шт;
- молоко — 50 мл;
- шинка — 50 г;
- цибуля-порей — 30 г;
- варена картопля — 100 г;
- помідори — 1 середній;
- болгарський червоний перець — 1 невеликий;
- біле вино — 50 мл;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- помідори чері та мікс салатної зелені — для прикрашання.
Приготування
- Шинку, порей і картоплю наріжте кубиками, помідор — часточками, перець — соломкою.
- Обсмажте все на пательні з оливковою олією, додайте вино і випаруйте його.
- Збийте яйця з молоком, сіллю і перцем.
- Залийте вміст сковороди яєчною сумішшю і готуйте під кришкою до готовності яєць.
- Подавайте з помідорами чері та листям салату.
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Мексиканський сніданок для любителів гострого
Мексиканська кухня відома своєю любов'ю до гострого, але ви можете адаптувати її під свій смак.
Для мексиканського сніданку вам знадобиться:
- яловичий фарш — 100 г;
- солодкий червоний перець — 100 г;
- твердий сир — 30 г;
- консервована червона квасоля — 30 г;
- помідор — 1 шт;
- тортилья — 1 шт;
- яйце — 1 шт;
- червоний перець чилі — 1 стручок;
- лайм — половинка;
- зелена цибуля — кілька пір'їн;
- оливкова або кукурудзяна олія — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Приготування
- Помідор і солодкий перець наріжте кубиками, сир натріть, цибулю дрібно поріжте.
- Тортилью наріжте та обсмажте на оливковій олії.
- Перець чилі обсмажте окремо.
- Фарш обсмажте, додайте до нього овочі, квасолю і посоліть.
- Додайте яйце і сир, перемішайте і доведіть до готовності.
- Викладіть на порційну тарілку, зверху видавіть сік лайма.
- Подавайте з тортильєю, обсмаженим чилі та зеленою цибулею.
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