19 січня 2024 року: Макар'єв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лихословити, заздрити та важко працювати. Макар'єв день називають весняновказівником — за погодою визначали, якою буде весна.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого. Це християнський святий, відлюдник. Він вів із народом духовні бесіди, навчав смирення і лагідності, багато часу проводив у молитві. У народі його вважали великим радником і цілителем хвороб. Ще Макар'єв день називають весняновказівником — за погодою визначали, якою буде весна.

Що не можна робити 19 січня:

злитися;

лихословити;

заздрити;

важко працювати.

Народні прикмети та повір'я:

сонячно або відлига — до ранньої весни;

заметіль — до пізньої весни;

яка погода сьогодні — таким лютий буде;

зоряне небо — до затяжної зими.

День ангела святкують:

Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Миколай, Петро, Сава, Феодор, Феодосія.

Народилися сьогодні:

1809 рік — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, літературний критик, представник романтизму;

1839 рік — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.

А також у цей день:

1903 рік — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс";

1938 рік — американська фірма General Motors першою у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів;

1963 рік — перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

2014 рік — у Києві на Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;

2017 рік — в Україні офіційно з'явилося "Суспільне мовлення".