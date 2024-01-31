Салат із груш, яблук, селери з ароматною заправкою: свіжість у кожному шматочку

Салат із фруктами, горіхами та селерою не тільки чудовий на смак, а й привабливий на вигляд. У ньому гармонійно поєднуються всі продукти.

Освіжаючий і легкий салат ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання селери, солодких груш і яблук з ароматним пармезаном і хрусткими горіхами створює ідеальний баланс смаків і текстур, роблячи його чудовим вибором як для святкового столу, так і для сімейного обіду або вечері, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

груша — 1 штука;

яблуко — 1 штука;

селера — 2 стебла;

горіхи пекан — 50 г;

пармезан — 50 г;

оливкова олія — 3 столові ложки;

лимонний сік — 2 столові ложки;

мед — 1 столова ложка;

сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Наріжте грушу і яблуко на тонкі скибочки, селеру — на тонкі смужки.

Крок 2. У сухій сковороді обсмажте горіхи до золотистого кольору.

Крок 3. На тертці натріть пармезан.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і мед. За смаком додайте сіль і перець.

Крок 5. У великій салатниці змішайте грушу, яблуко, селеру та горіхи.

Крок 6. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.

Крок 7. Посипте салат натертим пармезаном.

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