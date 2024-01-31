Грецький м'ясний рулет зі шпинатом і сиром фета: простий рецепт вишуканої страви

М'ясний рулет зі шпинатом, сиром і панірувальними сухарями — чудовий вибір для тих, хто хоче потішити своїх гостей смачною та оригінальною стравою.

Грецький курячий м'ясний рулет з курки — це вишукана та поживна страва, що ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання ніжного курячого м'яса, ароматного шпинату, солоного сиру фета і хрусткої панірувальної скоринки створює неповторний смак, який прикрасить будь-який святковий стіл, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

шпинат — 200 г;

сир фета — 100 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

яйце — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком;

сушений орегано — 1 чайна ложка.

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Приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Куряче філе відбийте до тонкості приблизно 1 см і посоліть, поперчіть.

Крок 2. На сковороді на середньому вогні обсмажте подрібнений часник в оливковій олії, додайте шпинат і готуйте до його зів'янення. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 3. Розподіліть шпинат на курячому філе, зверху викладіть крихту сиру фета.

Крок 4. Акуратно згорніть куряче філе в рулет і закріпіть зубочистками або ниткою.

Крок 5. В окремій мисці збийте яйце. Вмочіть рулет спочатку в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях, змішаних із сушеним орегано.

Крок 6. Викладіть рулет на деко і запікайте в духовці близько 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Дайте постояти 10 хвилин перед нарізанням. Подавайте із зеленою цибулею.

Цей рецепт не тільки здивує ваших гостей унікальним поєднанням смаків, а й стане вишуканою прикрасою столу.

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