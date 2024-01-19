Пісочне сендвіч-печиво з розмарином і лимоном: простий рецепт ароматної випічки
Дуже смачне розсипчасте печиво з начинкою сподобається і дорослим, і дітям. Приготувати його зовсім нескладно.
Пісочне сендвіч-печиво з розмарином і лимоном — ідеальний вибір для витончених і оригінальних десертів. Ароматний розмарин у поєднанні з ніжною кислинкою лимона надає печиву особливого, вишуканого смаку, роблячи його чудовим доповненням до чаювання або кавового столу, пише Taste of Home.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 250 г;
- вершкове масло — 200 г;
- цукрова пудра — 100 г;
- яєчний жовток — 1 штука;
- розмарин (дрібно нарізаний) — 1 столова ложка;
- лимонна цедра — 1 чайна ложка.
Для крему:
- 1/2 склянки лимонного курду.
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Приготування
Крок 1. У мисці змішайте борошно, вершкове масло, цукрову пудру, яєчний жовток, розмарин і лимонну цедру до отримання однорідного тіста.
Крок 2. Розділіть тісто на частини і розкачайте кожну в тонкий пласт. Виріжте печиво за допомогою формочок і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Крок 3. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 10-12 хвилин до золотистого кольору.
Крок 4. Коли печиво охолоне, змастіть один його бік кремом і накрийте другим печивом, створюючи сендвіч. За бажання додайте зверху розмарин і цукрову пудру.
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