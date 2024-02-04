Чотири типи людей, від яких варто триматися подалі: вони зруйнують вас

Завжди потрібно пам'ятати про збереження психічного здоров'я. Потрібно оточити себе людьми, які підтримують, надихають і радують вас.

У житті ми зустрічаємо безліч людей, кожен з яких впливає на нас по-своєму. Однак є типи людей, спілкування з якими може чинити негативний вплив на нашу психіку і самопочуття, повідомляє Delfi.

Чотири таких типи особистостей:

1. Токсичні критики.

Ці люди постійно критикують оточуючих і все навколо, часто роблячи це з почуття власної неповноцінності. Їхня критика рідко буває конструктивною; частіше вона має руйнівний характер. Спілкування з такими людьми може підірвати вашу самооцінку і впевненість у собі.

2. Енергетичні вампіри.

Ці люди виснажують ваш емоційний і психологічний запас. Вони часто скаржаться на життя, шукають у вашому спілкуванні тільки підтримки і співчуття, при цьому рідко пропонуючи щось натомість. Спілкування з такими людьми може залишити вас такими, що ви відчуваєте втому і спустошення.

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3. Маніпулятори.

Маніпулятори використовують інших людей для досягнення власних цілей. Вони можуть бути чарівними та переконливими, але їхні дії часто мають корисливий характер. Маніпулятивна поведінка може призвести до втрати довіри та відчуття, що вас використовують.

4. Песимісти і скиглії.

Постійне негативне ставлення до життя, скиглення і песимізм цих людей можуть заразити і вас. Вони схильні бачити в усьому тільки погане, рідко радіють успіхам або позитивним моментам. Таке спілкування може сильно знизити вашу життєву енергію і мотивацію.

Важливо пам'ятати, що спілкування має приносити радість, енергію і позитивні емоції. Оточуйте себе тими, хто приносить у ваше життя світло, а не тінь.

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