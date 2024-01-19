Чому не можна допивати вчорашній чай: які можуть бути ризики для здоров'я

Вживання вчорашнього чаю може бути не таким нешкідливим, як здається на перший погляд. Однак насправді робити цього не можна.

Багато хто з нас звик залишати недопитий чай на наступний день, не замислюючись про можливі наслідки. Однак допивання вчорашнього чаю може нести в собі приховані ризики для здоров'я, повідомляє Delfi.

Чому не можна пити вчорашній чай:

1. Ріст бактерій і мікроорганізмів.

Чай є живильним середовищем для бактерій та інших мікроорганізмів. Через ніч у чаї можуть розмножуватися бактерії, особливо якщо він зберігався в теплому місці. Вживання такого чаю може призвести до харчових отруєнь та інших проблем зі здоров'ям.

2. Втрата корисних властивостей.

З часом чай втрачає свої антиоксидантні властивості. Антиоксиданти в чаї, такі як катехіни і поліфеноли, починають руйнуватися вже через кілька годин після заварювання, що знижує користь чаю для здоров'я.

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3. Зміна смаку та аромату.

Збереження чаю на тривалий час призводить до зміни його смакових якостей. Чай може набути гіркого смаку та неприємного запаху, що знижує задоволення від його вживання.

4. Ризик утворення цвілі.

У вологому і теплому середовищі на поверхні чаю може утворитися цвіль. Вживання такого чаю може бути небезпечним для здоров'я.

5. Вплив на шлунково-кишковий тракт.

Чай, що довго зберігається, може спричиняти подразнення шлунково-кишкового тракту, особливо у людей із чутливим травленням.

Щоб уникнути потенційних ризиків для здоров'я, рекомендується вживати свіжозаварений чай і не залишати його на тривалий час.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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