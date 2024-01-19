Курячі стегенця в червоному вині з беконом і грибами: ідеальний рецепт смачної вечері
Куряче м'ясо з грибами та беконом чудово поєднується з різноманітними гарнірами, як-от картопляне пюре або рис. Приготувати страву не становить особливих труднощів.
Соковиті курячі стегенця, тушковані в ароматному червоному вині з додаванням бекону та грибів, створюють багатий і насичений смак, який не залишить байдужим жодного гостя. Ця страва стане справжньою окрасою святкового столу, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- курячі стегенця — 6 штук;
- бекон — 100 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- червоне вино — 200 мл;
- курячий бульйон — 200 мл;
- олія оливкова — 2 столові ложки;
- чебрець — 1 чайна ложка;
- сіль і перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Наріжте бекон і обсмажте його на сковороді до хрусткої скоринки. Вийміть бекон і залиште жир на сковороді.
Крок 2. Зі стегенець зніміть шкуру і в цьому ж жирі обсмажте їх з кожного боку до золотистої скоринки. Перекладіть стегенця в окрему тарілку.
Крок 3. На тій самій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте подрібнений часник і нарізані гриби. Обсмажуйте до м'якості грибів.
Крок 4. Поверніть стегенця та бекон на сковороду. Додайте червоне вино, доведіть до кипіння і варіть 2-3 хвилини.
Крок 5. Додайте курячий бульйон і чебрець, посоліть і поперчіть за смаком. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні 30-40 хвилин.
Крок 6. Подавайте стегенця з соусом, прикрасивши свіжими травами.
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