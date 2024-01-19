Як у ресторані: рецепт смачнючих курячих крилець на сковороді (відео)

Поєднання імбиру, апельсинового соку та меду надає крильцям дуже цікавого смаку. Така страва нікого не залишить байдужим.

Курка — мабуть, найпрактичніший продукт, оскільки в їжу йде все — від крилець до печінки та сердечок. Це м'ясо легке, смачне, а рецептів приготування курки існує неймовірна кількість. Сьогодні ми рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він детально розповів і показав, як приготувати смачні курячі крильця на сковороді.

Курячі крильця на сковороді

Інгредієнти:

курячі крила — 1 кг;

сіль і перець за смаком;

імбир — 1 ч. л;

часник — 4 зубчики;

гострий перець — 1/2 шт;

мед — 1 ст. л;

апельсини (на сік) — 2 шт.

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Спосіб приготування:

Крила помити, висушити паперовим рушником, відрізати тонку частину. Обсмажити їх на олії до скоринки з обох боків і прибрати зі сковорідки.

У цю ж пательню висипати дрібно порізані імбир, часник, гострий перець, очищений від насіння, і обсмажити протягом 30 секунд. Потім туди ж повернути крильця, додати мед і апельсиновий сік.

Вогонь зменшити до мінімуму, накрити сковорідку кришкою і готувати всі 15 хвилин, після чого зняти кришку, збільшити вогонь до максимуму і готувати доти, доки не випарується вся рідина, а крильця нкарамелізуються.

За смаком додати спеції.

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