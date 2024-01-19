Як у ресторані: рецепт смачнючих курячих крилець на сковороді (відео)
Поєднання імбиру, апельсинового соку та меду надає крильцям дуже цікавого смаку. Така страва нікого не залишить байдужим.
Курка — мабуть, найпрактичніший продукт, оскільки в їжу йде все — від крилець до печінки та сердечок. Це м'ясо легке, смачне, а рецептів приготування курки існує неймовірна кількість. Сьогодні ми рекомендуємо вам звернути увагу на рецепт відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він детально розповів і показав, як приготувати смачні курячі крильця на сковороді.
Курячі крильця на сковороді
Інгредієнти:
- курячі крила — 1 кг;
- сіль і перець за смаком;
- імбир — 1 ч. л;
- часник — 4 зубчики;
- гострий перець — 1/2 шт;
- мед — 1 ст. л;
- апельсини (на сік) — 2 шт.
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Спосіб приготування:
Крила помити, висушити паперовим рушником, відрізати тонку частину. Обсмажити їх на олії до скоринки з обох боків і прибрати зі сковорідки.
У цю ж пательню висипати дрібно порізані імбир, часник, гострий перець, очищений від насіння, і обсмажити протягом 30 секунд. Потім туди ж повернути крильця, додати мед і апельсиновий сік.
Вогонь зменшити до мінімуму, накрити сковорідку кришкою і готувати всі 15 хвилин, після чого зняти кришку, збільшити вогонь до максимуму і готувати доти, доки не випарується вся рідина, а крильця нкарамелізуються.
За смаком додати спеції.
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