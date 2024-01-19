Вишукано і просто: рецепт макаронів із грибами та м'ясом на вечерю (відео)

Навіть прості макарони можна перетворити на вишукану страву, якщо використовувати потрібні інгредієнти. Ваші рідні обов'язково попросять добавки.

Якщо ви думаєте, як смачно приготувати на вечерю макарони, щоб потішити себе та рідних апетитною стравою, рекомендуємо скористатися рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він показав, як простий продукт перетворити на вишукану страву, витративши на неї зовсім небагато сил та інгредієнтів.

Макарони з м'ясом і печерицями

Інгредієнти:

телятина — 300 г;

цибуля -1 шт;

часник — 2 зубчики;

печериці — 200 г;

паприка мелена — 1 ч. л;

чебрець (чебрець) — 1 ч. л;

борошно — 1 ст. л;

сіль і перець за смаком;

вершкове масло — 1 ст. л;

біле вино — 2 ст. л;

яловичий кістковий бульйон — 300-400 мл;

макаронні вироби — 200 г.

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Спосіб приготування:

М'ясо порізати брусочками завтовшки 1 см, обсмажити на олії до повної готовності. Щоб м'ясо не тушкувалося, а обсмажувалося, розмістіть шматочки на відстані, а не поруч.

У цю ж сковорідку додати вершкове масло і на ньому обсмажити цибулю з порізаними печерицями та рештою спецій. Полити білим сухим вином і залити бульйоном, готувати до загустіння.

В окремій каструлі в підсоленій воді відварити макарони до готовності, злити воду.

Змішати відварені макарони, смажене м'ясо та підливу. При подачі можна посипати макарони зеленню.

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